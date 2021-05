În plin conflict în Gaza, au fost lansate din nou rachete din Liban spre Israel

18:10

În cadrul unei emisiuni din 2015, fiind intervievată de Natalia Morari, Nata Albot, cea care se regăsește acum sub numărul 8 pe lista Partidului PAS, declara că nu are de gând să intre în politică, acest lucru fiind în viziunea ei, scopul oamenilor de a-și spăla niște păcate, pe care dânsa nu le are. "Politica […]