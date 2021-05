PSRM: În pofida scăderii prețului la grâu și făină, trei agenți economici au crescut prețul la pâine

09:10

Starîș a amintit de coaliția PSRM-ACUM din iunie 2019, menționând că atunci, PAS-ul Maiei Sandu justifica alianța ca fiind construită în numele binelui și împotriva lui Vlad Plahotniuc, deși în același timp, actualul președinte a primit în urma alianței de atunci postul de premier.Mai mult de atât, secretarul comunist a specificat că actualul bloc electoral dintre comuniști și socialiști are un scop mult nobil decât dezbăierarea de un singur adversar politic și anume salvarea țării de pericolele din extern.„Eu urmăresc procesele politice din Republica Moldova din anul ’93-’94 și eu am văzut lucruri mult mai stranii în țara noastră. Eu, de exemplu, am văzut în iunie 2019 o alianță mult mai fantastică, între PSRM și ACUM, Maia Sandu și Igor Dodon. Poate cineva a uitat? Și ca rezultat al acestei uniri, Maia Sandu a primit funcția de prim-ministru.