Accident violent, la Bălți. Trei persoane au ajuns la spital

Zeci de oameni au renunțat la planurile lor pentru weekend, s-au luat mănuși, pungi și au dat o mână de ajutor naturii. Astfel, parcul din zona lacului de lângă Aeroportul Intenațional Chișinău a devenit mai curat. De la mic la mare, toți au participat la acțiunea ,,Cleaning the Planet". Echipa TV6 a mers nu doar să filmeze evenimentul, ci s-a implicat activ la curățarea zonei verzi. Participanții s-au bucurat de vreme bună, atmosferă frumoasă, dar și de cadouri oferite din partea organizatorilor. "Greening the planet" este un proiect recent apărut în Moldova și are scopul de a scoate în evidență problemele privind încălzirea globală și restaurarea ecosistemului planetei.