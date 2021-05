(DOC) Fotoliul directorului Agenției Rezerve Materiale se clatină. Un deputat a cerut demisia acestuia

08:05

Administraţia Joseph Biden a cerut, luni, Israelului să ofere explicaţii privind distrugerea, într-un raid aerian efectuat sâmbătă, a unui imobil din Fâşia Gaza în care erau sediile locale ale unor companii media internaţionale. „Imediat după atac, noi am cerut detalii suplimentare referitoare la justificarea acestei acţiuni. Eu nu am văzut niciuna dintre informaţiile furnizate. Îi voi […] Articolul Administrația Biden a cerut Israelului explicații pentru bombardarea sediului Agenției Associated Press din Gaza apare prima dată în Realitatea.md.