Brazilia | Ploile torențiale din pădurea tropicală amazoniană amenință capitala statului Amazonas, Manaus, cu un nou dezastru după ce a fost afectată sever de pandemia de coronavirus

Ministrul Afacerilor Externe al României, Bogdan Aurescu, a participat, luni, la dezbaterea cu tema "Seeking resolution to the protracted conflicts in Eastern Europe: How can the EU be more active?", organizată de European Institute of Peace, context în care a pledat pentru o implicare sporită a UE în problematica conflictelor prelungite, subliniind că "provocările cu care se confruntă țările din Vecinătatea Estică a UE afectează securitatea întregului spațiu al UE, NATO și OSCE, transmite Agerpres.