Biden avertizează, nu cere încetarea lupelor între israelieni și palestinieni

Partidul unionist AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) , fondat în România, care era de mai mult timp reprezentat în Moldova, a lansat recent o invitaţie de colaborare electorală pentru viitoarele alegeri tuturor partidelor care se declară unioniste din Moldova și a primit un răspuns afirmativ de la cel puțin o formațiune -Uniunea Salvaţi Basarabia condusă de Valeriu Munteanu.Luni, AUR organizează o conferință de presă la Chișinău, cu participarea copreședintelui partidului, Claudiu Târziu, referitoare la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Valeriu Munteanu: „Propaganda și lupta intestinală din România a partidelor politice transcende de fiecare dată și românii din Republica Moldova sunt întotdeauna atenți, iar unii chiar sunt convinși de anumite elemente, de anumite mesaje din lupta internă în România. Vreau să declar cu toată responsabilitatea că acei patru piloni ai AUR – națiunea, credința, familia și libertatea – sunt exact aceleași elemente programatice ale Uniunii Salvați Basarabia, iar la noi în statut și în program au apărut chiar cu jumătate de an înainte. Nu sunt elemente întâmplătoare, or acestea sunt haine ale națiunii române, iar în rest, lupta internă, destul de puternică în România, generează și elemente care nu sunt adevărate.Dacă o să citiți foarte atent elementele statutare și programatice ale AUR-ului,n-o să vedeți nicăieri niciun gram de antieuropenism. Declar cu toată responsabilitatea, în momentul în care devenim membri AUR, noi devenim membri AUR România, or acest partid este de la Timișoara până la Tiraspol și-i include pe toți românii. AUR este un partid european, militează deschis și foarte puternic pentru păstrarea României în Uniunea Europeană.În rest, toate sunt speculații. AUR militează puternic și deschis pentru păstrarea României în NATO și, respectiv, nu există niciun gram de îndoială în acest sens. Și AUR este unicul partid din România, care militează deschis și intransigent, și supără pe multă lume pentru Unirea Basarabiei cu România." AUR este un partid european, militează deschis și foarte puternic pentru păstrarea României în Uniunea Europeană.În rest, toate sunt speculații. AUR militează puternic și deschis pentru păstrarea României în NATO și, respectiv, nu există niciun gram de îndoială în acest sens. Și AUR este unicul partid din România, care militează deschis și intransigent, și supără pe multă lume pentru Unirea Basarabiei cu România.” Europa Liberă: Dar tot AUR sau reprezentanți ai acestei formațiuni la un moment dat au făcut o listă cu vreo 35 de intelectuali români, care ar fi trădători de țară, a cerut executarea lor, s-au sesizat deputați din PNL, iar acest gest a fost văzut clar acolo ca xenofobie. Deci, nu ne putem face că nu vedem aceste lucruri?Valeriu Munteanu: „Cu toată responsabilitatea declar că nu există nicio politică oficială a acestui partid, a partidului AUR, care ar lăsa loc de interpretări în acest sens, vorbim de xenofobie, vorbim de alte elemente pe care le-ați pomenit Dvs.Cazul Maia Morgenstern și alte cazuri fie sunt lucrături ale anumitor concurenți electorali, fie sunt elemente care vin de la simpatizanți ai acestui partid, nu de la membri, și nu de la organele statutare ale acestui partid. N-o să găsiți niciodată, vă declar cu toată responsabilitatea, o poziție oficială a partidului sau a unor reprezentanți ai acestui partid de acest gen. Și aceasta este în mod sigur.Da, este adevărat, cei de la AUR spun că noi nu vrem să rescriem istoria, în același timp, nu putem să ștergem cu buretele contribuția unor patrioți români la făurirea istoriei române, la păstrarea identității noastre românești. Or, în momentul în care se cere ca noi să trecem sub tăcere contribuțiile pozitive ale unor înaintași de-ai noștri considerăm că aceasta nu poate fi acceptat.”Europa Liberă: Dl Munteanu, deci Dvs. ne spuneți că totul sau alura asta de xenofobie este rodul manipulării și nimic din toate astea nu s-a întâmplat, nu s-au făcut chemări sau promovarea discursului de ură? Toate astea cum se explică?Valeriu Munteanu: „Nu există nicio poziție oficială a partidului care ar lăsa loc în acest sens. Vreau să vedeți documentele statutare, documentele programatice, proiectele de legi, luările de atitudine sau orice alte dispoziții ale acestui partid, prin documente sau prin oameni care ar face acest lucru.În același timp, trăim într-o mare luptă informațională, unde acest partid este bătut de către concurenți electorali pentru că, iată, a îndrăznit într-un an de zile să se nască de acolo, din România profundă, din România nesupusă, din România colinelor, doinelor, din România icoanelor, din România candelelor, din România mâinilor muncite să se nască un partid politic, care a spus că da, ne dorim și în continuare să apreciem foarte mult locul, dar nu rolul nostru în Uniunea Europeană, unde, după atâția ani, ni se lasă un rol de cenușăreasă.Și românii au înțeles acest lucru și apreciază faptul că a venit un partid politic care vrea să-i apere. Mai mult decât atât, noi, românii din Republica Moldova, am văzut o scăpare și am văzut un ajutor în AUR, pentru că, din păcate, celelalte partide, spun și mă doare acest lucru, pe tema Basarabiei, prin contribuția lor pasivă, alimentează dezvoltarea moldovenismului civic, a moldovenismului primitiv în momentul în care susțin forțe politice care vor crearea națiunii moldovenești și, în baza acestei națiuni moldovenești, într-o proiecție futuristă ar vedea ducerea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, într-un moldovenism din ăsta exacerbat. AUR și noi, cei de la AUR, spunem: „Basarabenii și românii sunt o singură națiune și noi trebuie să ajungem în Uniunea Europeană; noi, basarabenii, trebuie să ajungem români și în componența României Mari”.”Europa Liberă: Vorbeați de moldovenism. Pentru cei care zic că și una ar fi condamnabilă, și cealaltă ar fi condamnabilă, Dvs. cum ați răspunde?Valeriu Munteanu: „Sângele apă nu se face. Nu au putut 106 ani de ocupație rusească și nici deportările, și nici abrutizarea, și nici pauperizarea, și nici 30 de ani de încercare de construcție în baza statului Republica Moldova nu au putut să schimbe identitatea noastră românească. Sondajele din ultimii ani demonstrează cu prisosință acest lucru, că oamenii au înțeles caracterul eșuat al construcției statale numite Republica Moldova, iar cotele unioniștilor cresc vertiginos în Republica Moldova.În România, în mod stabil, aceste cote sunt la aproximativ 70 la sută, în Republica Moldova am pornit în ultimii ani de la cote foarte mici, iar în momentul în care lumea observă caracterul eșuat al acestui stat, or Produsul Intern Brut pe cap de locuitor a fost egal în anii ‘90, astăzi este de 5 ori mai mare în România și iată că și aceste argumente de natură pragmatică, dacă vreți, sunt un argument pentru românii basarabeni.”Europa Liberă: Succesul AUR în România e incontestabil, iar acest succes putea să vă facă și pe Dvs. să credeți că puteți să repetați acest succes în Republica Moldova, unde partidele unioniste nu au fost la fel de populare sau nu au crescut proporțional cu creșterea unionismului ca idee, popularității unionismului ca idee, se pot privi așa lucrurile că, de fapt, vreți să profitați de acest val ca să ajungeți în parlament?Valeriu Munteanu: „Nu vrem să profităm, pentru că spuneam: în aceste alegeri participă AUR România, nu există două feluri de AUR. Or, după alegerile prezidențiale, cel mai recent vot politic a fost pentru alegerile parlamentare din România, unde AUR a luat 600 de mii de voturi. Din cele 600 de mii de voturi, aproximativ 60 de mii de voturi au fost exprimate în Republica Moldova, în România și, mai ales, în marea diasporă, unde a concrescut și nu există nicio graniță între românii din România și românii din Basarabia, au fost exprimate aproximativ 60 de mii de voturi. Aceste 60 de mii de voturi cu siguranță vor fi repetate și este absolut suficient pentru intrarea în parlament a AUR-ului, în Parlamentul de la Chișinău. Deci, pornim de la cote clare și nu cred că cineva mai pune la îndoială acest lucru.Suntem români, soluția, existența chinuitoare a acestui stat duce la faptul că oamenii devin din săraci tot mai săraci, din chin într-un chin mai mare și oamenii merg pe această idee a Unirii Basarabiei cu România. În momentul în care o să facem în mod separat, fără un proiect mare panromânesc, atunci acest lucru va fi sisific, așa cum a fost până acum, or noi ne dorim și suntem integrați într-un proiect mare panromânesc. AUR a intrat cu 10 la sută în Parlamentul României, acum au 15 spre 20 la sută în toate sondajele, pentru că politica lor este pe înțelesul românilor.”Europa Liberă: Există voci în România care au observat că, odată cu ajungerea partidului AUR în parlament, s-au escaladat acțiunile antisemite, discursul antisemit și leagă acest lucru cu ceea ce declară și fac senatorii acestui partid în Parlamentul României. Dacă admitem că se întâmplă așa cum ziceți Dvs. și veți intra sau AUR va intra în Parlamentul Republicii Moldova, ce pârghii aveți de gând să aplicați ca să nu se întâmple o escaladare a discursului antisemit?Valeriu Munteanu: „Declar cu toată responsabilitatea că AUR nu are un mesaj antisemit, noi știm foarte exact istoria recentă a Europei, noi știm foarte exact consecințele fascismului, știm foarte exact ce a avut de suferit poporul evreu, știm foarte exact exterminările și nu există niciun gram de antisemitism la AUR.În același timp au existat în istoria noastră, a românilor, personalități pe care nu le putem șterge cu buretele, pentru că au trăit într-o anumită conjunctură istorică și nu le putem șterge părțile pozitive ale acestor persoane pentru că au făcut parte dintr-un sistem în care au plătit tribut unui regim, iar partea patriotică, partea duhovnicească, alte părți încearcă să fie șterse, iar aceste persoane să nu poată să fie discutate, pomenite și tot așa mai departe.Sunt parte a națiunii române, nu au fost condamnați mulți dintre ei la Nürnberg sau în altă parte, nu au fost declarați criminali de război, iată că în mintea cuiva există așa o tendință ca să impună poporului român anumite liste în acest sens, liste care se impun doar în România și nimeni nu a făcut din aceștia criminali de război. În același timp, declar cu toată responsabilitatea că nu este gram de antisemitism în AUR. Persoanele noastre sunt foarte cunoscute și nu cred că vreodată am lăsat loc de interpretări în acest sens, or politica o face partidul prin oamenii săi." Cei din Republica Moldova să știe că AUR e o grupare neofascistă (RFI)