PAS va majora vârsta de pensionare, vor reduce numărul primăriilor și al raioanelor, spune deputat PSRM

12:00

Nu Vă lăsați seduși de trucurile profesionale ale jurnalistei Nata Albot! Ceva timp în urmă, e vorba poate, de luni, ori, poate, de ani, Nata Albot a mai organizat o provocare, o ședință PR, de fapt, discutând dezinvolt pe sticlă cu altă Natalie, cunoscuta moderatoare TV Morari, în maniera eroinelor centrale din serialul “Sex and the City”. Nata a lansat atunci, în direct, ideea legalizării prostituției în Moldova. Nu doar a lansat-o, ci ca un adevărat ales al poporului, a improvizat un scurt studiu de fezabilitate a proiectului.În acea scurtă pledoarie electorală, Nata susținea că Moldova nu are mărfuri strategice de export decât vinul, iar turismul este la pământ. Ea propunea un altfel de turism, mai rafinat și mai emotiv. Bazat, în rândul doi, pe transformarea Chișinăului într-un Las Vegas, o nouă capitală mondială a jocurilor de noroc.