Partidul Verde Ecologist va participa în alegerile Parlamentare din 11 iulie 2021

15:30

Autoritatea Canalului Suez a anunțat că intenționează să lărgească și să rezolve problemele existente pe Canalul Suez. Oficialii fac aceste schimbări în speranța de a evita repetarea haosului din luna martie, când nava-cargo Ever Given a eșuat în canalul Suez. Autoritățile au declarat săptămâna aceasta că intenționează să lărgească și să adâncească părți ale Canalului […] Articolul Canalul Suez va fi lărgit pentru evitarea unui nou blocaj precum cel produs de nava Ever Given apare prima dată în sinteza.org.