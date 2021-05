R.Moldova ar putea beneficia de 15 mln. de dolari pentru gestionarea secetei în raioanele de sud

12:30

În Republica Moldova, 2/3 dintre moldoveni nu merg niciodată la odihnă. Alții 32,4% au fost cel puțin o dată în ultimii cinci ani. Dintre aceștia, 15% au mers o dată în an, 12% - o dată la câțiva ani, iar 5% - de 2-3 ori pe an. În anul pandemic, am avut o scădere de 4,3 ori a numărului de călătorii în scopul de odihnă, comparativ cu anul 2019. Sunt datele unui sondaj de opinie național, realizat de către CBS AXA, la comanda Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”,...