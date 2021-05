Cod galben de ploi în toată țara! Autoritățile de la Chișinău anunță posibile acumulări de apă și pietriș

13:45

E ok să vrei să faci universitate după liceu. E ok să nu faci universitate după liceu. E ok să-ți faci o pauză între liceu și universitate. Și anume această pauză are numele de gap year – perioada în care tinerii își iau un an liber între ciclurile de studii. Conceptul acesta devine tot mai prezent și mai palpabil printre elevi și încearcă să distrugă orice mit sau regulă nescrisă referitoare la scenariul perfect pentru o carieră de succes. Articolul Gap year: pierzi un an sau câștigi experiențe de viață? Care sunt avantajele și ce poți face în timpul unui an liber între liceu și universitate apare prima dată în #diez.