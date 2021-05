AUR oferă locurile de frunte în listă celor din PUN, doar ca să accepte ca la parlamentare să se unească

10:40

Un atac israelian a distrus în totalitate o clădire cu 12 etaje, în care se aflau birourile agenției Associated Press, dar și ale altor agenții de media. Acesta este considerat a fi un pas al armatei de a împiedica accesul la informație. Din fericire, armata a anunțat oamenii care lucrau acolo că este necesar să