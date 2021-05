Prognoza meteo pentru această săptămână: COD GALBEN de ploi puternice pe tot teritoriul țării

10:20

Interpreta Nelly Ciobanu se arată indignată de atitudinea cetățeniilor Republicii Moldova față de artiștii care merg an de an pe scena concursului Eurovision pentru a reprezenta țara. Printr-o postare pe Facebook, artista a scris un mesaj de susținere pentru reprezentanta Moldovei din acest an, Natalia Gordienko. „De fiecare dată, când cineva pleacă la Eurovision să […]