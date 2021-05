Luna a dispărut de pe cer în urmă cu 1.000 de ani

In urma cu aproape 1.000 de ani, atmosfera Pamantului a trecut printr-un fenomen neobisnuit - un nor uriaș format din particule bogate in sulf au ajuns in stratosfera si au intunecat cerul timp de luni sau chiar ani de zile. In aceasta perioada nefasta a disparut si Luna de pe cer, scrie Science Alert.Cercetatorii stiu de existenta acestui fenomen de cand au analizat mostre obtinute din centru

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md