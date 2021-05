Orașele și satele din Italia în care oamenii sunt plătiți ca să locuiască. Trebuie îndeplinită o singură condiție

16:05

Vineri, 14 mai, s-au împlinit 23 de ani de la trecerea la cele veșnice a cântărețului, actorului, producătorului, compozitorului și regizorului american Frank Sinatra, cel care a și-a încântat admiratorii cu melodii celebre interpretate într-un mod unic, precum „Fly Me To The Moon”, „Strangers in the Night”, „Imaginations”, „I’ve Got You Under My Skin” sau „My Way”.