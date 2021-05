A fost inaugurat parcul Alunelul, renovat cu sprijinul României

10:00

Finanțarea alegerilor anticipate este asigurată iar Ministerul de Externe poate acoperi cheltuielile pentru toate centrele de votare din străinătate, declară premierul interimat Aureliu Ciocoi, într-un interviu care încearcă să pună capăt speculațiilor din spațiul public că guvernul său nu ar putea sau nu ar fi dispus să acorde bugetul de 125 de milioane de lei, estimat recent de CEC: Dar tot premierul argumentează că acest buget estimativ este exagerat și că o parte - cea referitoare la protecția sanitară cerută de pandemia de coronavirus - este deja acoperită din donații externe. Europa Liberă: S-a ajuns la un deznodământ în ceea ce privește disputa dintre CEC și guvern referitor la banii care trebuie să fie alocați pentru buna desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie?Aureliu Ciocoi: „Sper că da, pentru că, ați văzut, în cadrul ședinței a fost o decizie colectivă de alocare a sumei de 70 de milioane lei, pentru început, ca colegii din cadrul Comisiei Electorale Centrale (CEC) să înceapă activitatea de organizare a alegerilor din 11 iulie și evident că vom menține un dialog activ și permanent între guvern și Comisia Electorală Centrală, ca să vedem în funcție de cheltuielile reale ale Comisiei Electorale Centrale dacă va mai fi sau nu nevoie de alocări suplimentare pentru desfășurarea alegerilor.”Europa Liberă: Devizul pe care vi l-au prezentat reprezentanții CEC arată că au nevoie de 125 de milioane.Aureliu Ciocoi: „Este adevărat, dar să nu uităm că titulatura acestui deviz de cheltuieli este devizul estimativ de cheltuieli, prin urmare nu este o cifră bătută în cuie. Și vă pot da un exemplu, în suma aceasta de 125 de milioane de lei pe care au calculat-o colegii de la CEC, 12 milioane constituie doar materialele de protecție anti-COVID, care trebuie să fie achiziționate, lucruri pe care cu siguranță și cu mare ușurință putem să le scoatem din devizul de cheltuieli, pentru că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale poate pune la dispoziția CEC-ului această cantitate de materiale de protecție necesare. Mai mult decât atât, urmează ca Republica Moldova să mai primească materiale de genul ăsta suplimentar din partea donatorilor europeni și cel puțin 12 milioane putem deja reduce din suma devizului estimativ de cheltuieli, plus, n-o să vă deschid acum un mare secret, dar în urma cercetărilor pe care le-am făcut împreună cu colegii în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene s-a constatat că, de fapt, în ceea ce privește organizarea alegerilor în afară, Ministerul Afacerilor Externe poate prelua sută la sută cheltuielile necesare, fără să fie nevoie de alocări suplimentare de bani din buget.”Europa Liberă: Adică, cum poate Ministerul de Externe să preia?Aureliu Ciocoi: „Din bugetul ministerului, noi avem economii suficiente care ne permit să preluăm costurile organizării scrutinului în afară.”Europa Liberă: Dar la cât se cifrează cheltuielile pentru alegerile din afară?Aureliu Ciocoi: „Între 5 și 7 milioane de lei. Deci, respectiv și această sumă o putem reduce din devizul estimativ de cheltuieli prezentat de către Comisia Electorală Centrală. Și acestea sunt doar câteva exemple pe care vi le-am adus și cu siguranță putem găsi și alte resurse care să permită reducerea acestei sume.”Europa Liberă: Președintele autorității electorale, dl Cimil, spunea că, dacă nu se direcționează toți banii care au fost solicitați, ar putea să se ajungă să se reducă numărul secțiilor de votare peste hotare.Aureliu Ciocoi: „Nu este adevărat. Ministerul Afacerilor Externe are capacitatea să asigure, cel puțin, același număr de secții de votare.”Europa Liberă: Și câte vor fi?Aureliu Ciocoi: „Din câte îmi amintesc, erau 153 de secții de votare deschise în afară.”Europa Liberă: Și va rămâne acest număr?Aureliu Ciocoi: „Noi avem capacitatea să menținem acest număr, dar până la urmă rămâne la discreția Comisiei Electorale Centrale câte secții de votare vor fi necesare a fi deschise în afară.”Europa Liberă: Pentru că urmăresc rețelele de socializare și văd foarte multe solicitări ale cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare și care vor să participe la scrutin și ei mai cer deschiderea unor secții de votare.Aureliu Ciocoi: „Au tot dreptul, dar, repet, această decizie ține exclusiv de competența CEC-ului. CEC-ul este acea autoritate care decide referitor la numărul secțiilor de votare fie în interiorul Republicii Moldova, fie în exteriorul ei.” Europa Liberă: Și totuși, unde au ajuns 70 de milioane de lei, prima tranșă, că asta este prima tranșă? Aureliu Ciocoi: „Cele 70 de milioane de lei care au fost alocate la ședință de către guvern Comisiei Electorale Centrale sunt în gestiunea Ministerului Finanțelor, care le va rambursa în funcție de actele justificative prezentate de Comisia Electorală Centrală. Cel puțin așa mi s-a raportat, că ăsta este mecanismul tradițional în procesul achitării cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea scrutinului.”Europa Liberă: Deci, președintele CEC are dreptate când spune că pe numele CEC nu au fost virați încă bani, niciun bănuț?Aureliu Ciocoi: „Mi s-a raportat că banii aceștia oricum rămân la dispoziția Ministerului Finanțelor și vor fi transferați Comisiei Electorale Centrale, în baza documentelor justificative.”Europa Liberă: Dvs. ați mai sugerat că o parte din cheltuieli pot fi acoperite după ce se consumă alegerile parlamentare anticipate?Aureliu Ciocoi: „Da, e adevărat. Dacă să luăm ca punct de referință acele 125 de milioane de lei care au fost prezentate drept buget necesar de către CEC pentru alegeri, din această sumă 72 de milioane de lei constituie salariul atât pentru membrii Comisiei Electorale Centrale, pentru că în perioada electorală salariul lor crește cu 35%, cât și salariile pentru membrii birourilor electorale, secțiilor de votare etc., etc. Prin urmare, în situația unui buget auster, în care se află Guvernul Republicii Moldova la ora actuală, mă refer nu la bugetul per se de stat, mă refer la fondul de rezervă, ar fi o soluție ca atât angajații Comisiei Electorale Centrale, cât și ai birourilor și secțiilor de votare să beneficieze de indemnizațiile, salariile sau majorările de salariu pentru perioada electorală deja în urma alegerilor, când va fi un parlament ales cu mandat deplin care să poată face rectificarea bugetului și deja guvernul să aibă suficiente resurse financiare ca să achite aceste cheltuieli.”Europa Liberă: Și ați spus că fondul de rezervă nu poate să rămână la zero.Aureliu Ciocoi: „Este adevărat. Ar fi iresponsabil ca să facem așa ceva. Și vă dau un simplu exemplu: vă amintiți anul trecut cazul cu clădirea care s-a dărâmat la Otaci. Deci, dacă rămânem cu zero pe contul de rezervă al guvernului, respectiv guvernul va fi incapabil să întreprindă anumite acțiuni pentru a le oferi oamenilor care rămân fără adăpost, Doamne ferește să se repete un astfel de caz, rămânem în incapacitatea de acțiune în asemenea situații.”Europa Liberă: Deci, pentru moment nu ar trebui să mai existe nedumeriri referitoare la banii care trebuie cheltuiți pentru această campanie electorală?Aureliu Ciocoi: „Absolut. Nu există niciun motiv de îngrijorare, actualmente din cele 98 de milioane de lei pe care le avea guvernul în fondul de rezervă, bani disponibili, ați văzut că s-au alocat 70 de milioane, rămâne ca Ministerul Finanțelor, care a identificat rezerve de încă 24 de milioane de lei, care în cadru legal, repet, respectând cadrul legal, pot fi transferați de la alte capitole la fondul de rezervă al guvernului, deci, respectiv putem completa fondul de rezervă cu încă aceste 24 de milioane de lei și, în caz de necesitate, în cazul în care Comisia Electorală Centrală va considera că este nevoie de încă niște cheltuieli suplimentare, vom examina și vom încerca să satisfacem cerințele adiționale ale CEC-ului pentru asigurarea finanțării.”Europa Liberă: Sunt foarte multe voci care spun că este exagerată această sumă pe care o solicită CEC, pentru că la alegerile prezidențiale care s-au desfășurat în două tururi nu s-au cheltuit atâția bani.Aureliu Ciocoi: „Alegerile prezidențiale au costat per total 160 sau 165 de milioane de lei.”Europa Liberă: În două tururi.Aureliu Ciocoi: „În două tururi, este adevărat, dar asta nu presupune că, fiind două tururi la scrutinul prezidențial, automat se împart la 50 la sută cheltuielile necesare, pentru că cel de-al doilea tur costă deja mai puțin, pentru că între timp s-au făcut cursuri de instruire pentru personalul care urma să activeze în secțiile de votare și în birourile electorale. Adică sunt niște cheltuieli care, indiferent câte tururi are scrutinul, trebuie să fie făcute. Prin urmare, înțeleg și logica colegilor din Comisia Electorală Centrală, evident, și eu în locul lor aș fi procedat la fel, să umflu la maxim...”Europa Liberă: Să se asigure că totuși nu vor avea probleme financiare pe parcurs?Aureliu Ciocoi: „Da, exact, ca să fie siguri. Dar după cum v-am explicat mai înainte, deci, iată avem 12 milioane de lei economie din start pentru materialele de protecție anti-COVID și din moment ce Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene poate prelua, practic, sută la sută cheltuielile necesare pentru desfășurarea scrutinului în afara țării, deja avem 17 până la 19 milioane de lei care pot fi cu siguranță reduse din acele 125 de milioane.”Europa Liberă: Deci ar rămâne cam 105, da?Aureliu Ciocoi: „Da, 105. Și asta ar fi o sumă maximă de care ar avea nevoie CEC.”Europa Liberă: Și cei mai mulți bani din această sumă ați spus că se duc pentru a achita salariile și pentru tipărirea buletinelor?Aureliu Ciocoi: „Exact. Plus cursuri de instruire, plus protocolul, adică, credeți-mă că, dacă să mergem cu creionașul foarte atent pe fiecare articol prezentat de către Comisia Electorală Centrală în acest buget estimativ, am putea să mai reducem substanțial. Ei au dreptate pur omenește, pentru că fiecare birocrat încearcă să solicite maximumul pentru a obține necesarul. Și atunci, logica o înțeleg foarte bine, să cerem 125, ca să ne asigurăm, să ne simțim confortabil că bani sunt, dar în realitate și practica arată că la toate scrutinele din suma solicitată de comisiile electorale centrale întotdeauna s-au făcut economii și la finalul scrutinului s-au mai și întors la buget sume impunătoare.”Europa Liberă: De fiecare dată, asta a precizat și dl Cimil, într-un interviu cu Europa Liberă, că de fiecare dată banii care au rămas au fost restituiți fără nicio problemă.Aureliu Ciocoi: „Da, dar până a fi restituiți, repet, nu putem lăsa fondul de rezervă chiar gol. Asta ar fi absolut iresponsabil.”Europa Liberă: Cum caracterizați situația privind pandemia de COVID-19? În Republica Moldova astăzi s-au înregistrat 14 decese și 213 cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID, bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns la peste 253 de mii.Aureliu Ciocoi: „Teamă mi-e că Sfintele Sărbători de Paști și Blajini o să se răsfrângă într-o săptămână, 10 zile cu o creștere substanțială a numărului de cazuri noi.”Europa Liberă: Pentru că au fost relaxate restricțiile?Aureliu Ciocoi: „Nu numai că au fost... Bine, că au fost relaxate restricțiile e una, dar s-au făcut și aglomerări umane atât la biserici la slujbele de Înviere, cât și la cimitire, acolo unde autoritățile locale au decis totuși să deschidă cimitirele pentru vizitatori. Deci au fost situații în care s-au format concentrări masive umane, care sunt extrem de prielnice pentru extinderea virusului între cei care participă la astfel de întruniri. Nu știu, să vedem, ceea ce mă îngrijorează este că, potrivit colegilor de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, incidența este un coeficient care se calculează în permanență; incidența cazurilor de COVID a crescut de la 0,8, care era acum o săptămână, la 0,84. Și formula aceasta arată un trend care ar trebui să ne îngrijoreze, ceea ce înseamnă că majorarea cu 4 sutimi a acestei formule presupune că s-ar putea să ne așteptăm la un nou val de COVID.”Europa Liberă: Dar, între timp, totuși e în cale ascendentă imunizarea populației?Aureliu Ciocoi: „Este adevărat, avem deja peste 200 de mii de cetățeni vaccinați cu prima doză, avem peste 20 de mii de concetățeni de-ai noștri care au beneficiat deja de cea de-a doua doză, care sunt completamente imunizați, sper. Și procesul continuă, s-a lansat cea de-a treia etapă de imunizare generală a populației.”Europa Liberă: Ce presupune această a treia etapă?Aureliu Ciocoi: „Imunizarea generală a populației.”Europa Liberă: Deci, fiecare are dreptul?Aureliu Ciocoi: „Absolut.”Europa Liberă: Am înțeles că de săptămâna viitoare oricine se poate înregistra online, da?Aureliu Ciocoi: „Deja la Centrul de vaccinare se poate adresa orice cetățean care dorește să-și aplice vaccinul, în funcții de vaccinurile care sunt disponibile în centrul respectiv.”Europa Liberă: Câte doze de vaccin sunt astăzi în Republica Moldova?Aureliu Ciocoi: „Dacă nu mă înșel, sunt sub 200 de mii de doze de vaccin, ceea ce este o cantitate suficientă pentru a ne asigura încă până la mijlocul lunii iunie.” Europa Liberă: Aveți și o estimare cât s-a cheltuit până astăzi pentru procurarea vaccinului?Aureliu Ciocoi: „Păi s-au procurat exclusiv acele 100 de mii de doze de vaccin Sinovac, care au fost achiziționate din China, în rest, din cele 137 milioane de lei care au fost alocate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru achiziționarea directă a vaccinurilor, evident că a rămas încă o sumă suficientă pentru noi și noi achiziții.”Europa Liberă: Adică încă cât a rămas?Aureliu Ciocoi: „Nu sunt gata să vă spun o cifră exactă acum, mă tem să nu induc ascultătorii și telespectatorii în eroare, dar cu siguranță au rămas mai mult de 120 de milioane de lei.”Europa Liberă: Au fost și experți care au criticat autoritățile că ar fi achiziționat la un preț prea mare vaccinul din China.Aureliu Ciocoi: „În situația în care la momentul când se achiziționau aceste vaccinuri din Republica Populară Chineză, eram într-o situație foarte dificilă, urgentă și nu aveam timp să-l pierdem ca să căutăm alternative, mai ales că nu erau. Moldova efectiv nu avea de unde cumpăra de la alți furnizori aceste vaccinuri. S-a mers pe ceea ce este, adică achiziționăm ceea ce găsim. Și noroc că s-a găsit acest furnizor din Republica Populară Chineză, care, apropo, datorită autorităților chineze ni s-a oferit această posibilitate să achiziționăm, pentru că nici pe piața chineză vaccinuri disponibile nu erau, întrucât și producătorii chinezi au precontracte pe 6-8 luni înainte.”Europa Liberă: Totuși, unii au spus că e scump 7 dolari, în comparație cu 2 dolari...Aureliu Ciocoi: „Deci, noi suntem în situația în care de unde găsim, de acolo cumpărăm, indiferent de preț.”Europa Liberă: Până în toamnă s-ar putea să se ajungă ca până la 70% din populație să fie vaccinată?Aureliu Ciocoi: „Dacă se menține ritmul actual, dar în cazul în care se vor deschide noi și noi centre de vaccinare, pentru că la ora actuală se discută deschiderea unui centru mare de vaccinare în cadrul Palatului Republicii, unde vor fi 10 linii de vaccinare, unde vor sta oamenii în 10 linii pentru a-și primi doza...”Europa Liberă: Un model preluat din Occident, am văzut că se practică asemenea lucruri.Aureliu Ciocoi: „Așa e. După care se mai examinează posibilitatea utilizării unor alte spații mari sportive în municipiul Chișinău și în alte localități din Republica Moldova. Deci, dacă se va merge pe extinderea centrelor de vaccinare, evident că vom putea acoperi un număr și mai mare de cetățeni care vor beneficia zilnic cotidian de prima și sperăm rapid și cea de-a doua doză de vaccin. Și atunci, în aceste condiții, evident că există premise foarte serioase ca până în toamnă să reușim să vaccinăm sub 70, aproape 70% din populație, dar, repet, asta încă nu înseamnă că am scăpat de COVID, pentru că vă dați seama că vaccinul respectiv va trebui reînnoit peste 8 sau 10 luni, ceea ce înseamnă că va fi în etape permanent, un proces fără sfârșit cel puțin următorii 2 ani.”Europa Liberă: Dar mai sunt încă foarte mulți cetățeni care rămân reticenți și spun că continuă să nu creadă în boală și că nu vor să se vaccineze.Aureliu Ciocoi: „Da. Aici e o problemă de educație, o problemă de instruire, o problemă de inteligență, e o problemă care nu este specifică doar Republicii Moldova. Îmi spunea și colegul meu, ministrul austriac de externe, Schallenberg, că și în Austria este...”Europa Liberă: Reticență?Aureliu Ciocoi: „Se înregistrează un procent anume din populație care este reticentă față de vaccinare.”Europa Liberă: Și atunci, autoritățile vor rămâne neputincioase în fața unei asemenea probleme?Aureliu Ciocoi: „Păi nu putem obliga cetățenii să se vaccineze. Eventual am putea, dar iarăși e o chestie financiară, trebuie identificate resursele financiare, am putea eventual stimula extinderea vaccinării printr-o eventuală stimulare financiară, dar asta deja depinde de guvernul următor, care va fi cu mandat deplin, ca să identifice resursele financiare necesare în bugetul rectificat deja de către noul parlament.”Europa Liberă: Ce moștenire lăsați următorului guvern?Aureliu Ciocoi: „Dacă e să ne referim la buget, atunci, surprinzător, veniturile bugetare sunt bune, adică nu transmitem guvernului care vine un buget dezgolit. Și aici, apropo, vreau să fac o remarcă, pentru că foarte mulți speculează apropo de finanțarea campaniei electorale, foarte mulți speculează că bani în buget sunt. Într-adevăr, bani în buget sunt, dar bugetul de stat este lege și dacă în bugetul de stat atunci când s-a aprobat proiectul de lege a bugetului de stat pentru 2021 în parlament în decembrie anul trecut, nu s-a prevăzut articol pentru cheltuieli separate pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate, respectiv acești bani nu sunt prevăzuți în buget și dacă e lege, guvernul nu poate să scoată din alte articole din buget suma, bunăoară, solicitată de CEC de 125 de milioane și să o redirecționeze CEC-ului – nu. Dacă nu-s, prin urmare...”Europa Liberă: Dar se zice că în nicio țară nu există bani planificați pentru anticipate?Aureliu Ciocoi: „Ba da. Nu, pentru anticipate – nu, dar când e vorba de alegeri ordinare, atunci evident că se planifică în buget.”Europa Liberă: Atunci, da, dar pentru anticipate nu există, pentru că ele sunt imprevizibile?Aureliu Ciocoi: „Exact. Din moment ce nu există un articol de genul acesta în Legea bugetului, rămâne singura sursă pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării și desfășurării alegerilor fondul de rezervă al guvernului.”Europa Liberă: Revenim la situația în economia națională, dar mai vreau un răspuns referitor la incidența cazurilor în creștere eventual de COVID-19.Aureliu Ciocoi: „Să sperăm că nu o să se realizeze pronosticul acesta.”Europa Liberă: Pentru că există politicieni care spun că numărul va crește și că s-ar putea alegerile să nu aibă loc pe 11 iulie.Aureliu Ciocoi: „Depinde cât de mare va fi cifra de infectări zilnice, dar luând în considerare faptul că ritmul de vaccinare al populației este unul totuși foarte intens, sper foarte mult că vom putea contracara extinderea pandemică cu un număr tot mai mare de persoane vaccinate și atunci s-ar contrabalansa. Din păcate, prea mulți cetățeni de-ai noștri au trecut prin COVID și atunci avem o situație surprinzătoare când s-ar putea să avem un număr deja suficient de cetățeni sau un procent suficient din populație care deja este imun față de COVID în mod natural, trecând prin această boală. Eu de două ori trecând prin COVID, am rămas un pic surprins când am făcut testul la anticorpi și s-a constatat că nu am anticorpi la COVID, deși de două ori am trecut prin această boală. Ca până la urmă, medicul să-mi dea o explicație, să-mi spună că probabil din cauză că a fost o formă ușoară a COVID-ului și, spre norocul meu, nu am suferit într-o formă medie sau gravă, dar cei care au trecut prin forme mai complicate de COVID cu siguranță organismul lor a generat anticorpi. Și atunci, speranța mea este că, avându-i, pentru că, vă amintiți, februarie-martie a fost o avalanșă de cazuri.”Europa Liberă: Da, dar, între timp, un număr tot mai mare de oameni aleg să se vaccineze și în România și iarăși e un colac de salvare pentru întreaga populație. Aureliu Ciocoi: „Exact. Dar cifra, apropo, care ar fi bine s-o cunoaștem și noi, pentru că cetățenii noștri care-și fac vaccinul în afara Republicii Moldova, indiferent unde, pentru că sunt și cetățeni care merg, bunăoară...”Europa Liberă: ...în Dubai.Aureliu Ciocoi: „...în Federația Rusă, în Dubai, da, cunoaștem și numele unui cetățean care s-a vaccinat acolo. Ar fi bine să cunoască și autoritățile noastre, pentru că în felul acesta ar fi o evidență sau cel puțin am fi avut o statistică mai relevantă...”Europa Liberă: Dar le puteți cere o asemenea informație? Dacă cetățeanul are pașaportul cu cetățenia României sau a Rusiei, cred că...Aureliu Ciocoi: „Nu, asta ar fi o chestie absolut benevolă, cetățenii care s-au vaccinat în afara Republicii Moldova pur și simplu să vină la medicul lor de familie și să prezinte certificatul de vaccinare și atunci se introduc în sistemul electronic al Ministerului Sănătății și în felul acesta am fi avut o imagine obiectivă, o cifră exactă a cetățenilor care deja sunt vaccinați contra COVID-ului.”Europa Liberă: Cât de afectată este economia națională de această pandemie și aveți estimări pe anumite sectoare?Aureliu Ciocoi: „A fost. Păi, cifra arată, statistica arată,anul trecut, bunăoară, economia națională a fost în minus 7%, ceea ce este foarte mult pentru orice economie. Anul curent ne descurcăm de bine, de rău, nu avem cădere economică, ba din contra sper foarte mult ca până la finele anului să înregistrăm și o creștere economică în speranța că vom avea mai mult de 2%, care deja e bine în condiții pandemice, în condiții în care HoReCa continuă să lucreze într-un regim trunchiat, în condițiile în care turismul este blocat, în condițiile în care și alte sectoare din economia națională continuă să fie afectate de efectele pandemice și mă refer aici la transportul aerian, transportul de pasageri, turismul în per se, în general, dar și sunt foarte multe întreprinderi care au mai puține comenzi din partea comanditarilor din afară iarăși din considerentul pandemic.Deci, indiferent de aceste lovituri dure, dar inevitabile în condiția unei pandemii globale, noi suntem încă într-o stare suficient de bună.”Europa Liberă: Dar se cunosc cumva și datoriile pe care le au, de exemplu, cetățenii la instituțiile bancare, agenții economici către stat?Aureliu Ciocoi: „Bine, astea sunt cifre care cu siguranță există, dar la ora actuală nu sunt gata să vi le spun, pentru că chiar nu le cunosc, trebuie să rog colegii din departamentul, biroul de statistică să-mi pună la dispoziție astfel de cifre, dar evident, statistica duce evidența datoriei per se a populației față de instituțiile bancare.”Europa Liberă: Dar ce ajutor ar putea oferi statul ca lucrurile să revină la normalitate, ținând cont că bani în buget sunt puțini?Aureliu Ciocoi: „Bani în buget sunt puțini și, repet, bugetul este lege și pentru a umbla la Legea bugetului...”Europa Liberă: Se rectifică doar cu votul deputaților în parlament.Aureliu Ciocoi: „Exact, se rectifică bugetul doar cu votul deputaților în parlament, parlament care este deja dizolvat, deci, respectiv până la numirea sau alegerea unui nou parlament nici nu putem discuta despre rectificarea bugetară, dar cu voință politică evident că pot fi redirecționați bani pe anumite cheltuieli sociale și în plus să nu uităm că Republica Moldova poate beneficia, în cazul unui guvern cu mandat deplin, de asistență macrofinanciară din partea instituțiilor financiare internaționale.”Europa Liberă: Dar, apropo, mai mulți colegi de-ai Dvs., miniștri din guvernul pe care îl conduceți îi reproșează Maiei Sandu că ar bloca finanțări europene pentru Republica Moldova, pentru că respinge o lege pe care au propus-o deputații PSRM.Aureliu Ciocoi: „Bine, nu cred că respinge o lege, încă nu a promulgat-o, deci a respinge și a nu promulga sunt două noțiuni diferite. Este adevărat că în parlament a fost votat în două lecturi un proiect de lege care acordă dreptul unui guvern aflat în demisie să semneze acorduri internaționale, inclusiv acorduri care presupun angajamente financiare pentru Guvernul Republicii Moldova, lucru care actualmente un guvern în demisie nu-l poate face, inclusiv în lumina deciziei Curții Constituționale din martie, dacă nu mă înșel. Atâta timp cât nu este promulgată această lege, evident că riscăm să pierdem două proiecte care sunt pe final de valabilitate, să-i spun așa, pentru semnare, unul este, sau câteva proiecte țin de responsabilitatea Ministerului Agriculturii și vizează câteva raioane din Republica Moldova, Unitatea Teritorial Autonomă Gagauz-Yeri, Basarabeasca, dacă nu mă înșel, Soroca inclusiv. Și e vorba per total, Ministerul Agriculturii spune că e un proiect care prevede și granturi, dar și o linie de creditare de sub 40 de milioane de dolari americani și ar fi păcat, evident, să pierdem această ocazie, mai ales că termenul limită pentru semnarea acestui acord impus autorităților Republicii Moldova a fost ziua de astăzi, 13 mai.”Europa Liberă: Dar este și planul B?Aureliu Ciocoi: „Planul B a fost rugămintea pe care am enunțat-o ieri în cadrul ședinței guvernului ca colegii de la Ministerul Agriculturii să încerce să negocieze cu donatorii sau cu instituțiile donatoare a acestor proiecte să extindem un pic termenul limită pentru semnare, pe de altă parte...”Europa Liberă: Există precedent, țineți minte că ați negociat și cu colegii din România să prelungiți termenul pentru a putea obține celelalte 68 de milioane de euro din 100, și nu s-a acceptat.Aureliu Ciocoi: „Prelungirea acordului acesta de 100 de, exact... Și dacă se promulgă acest proiect de lege, atunci e o soluție. Totodată, haideți să fim corecți și să recunoaștem că legile care au fost adoptate în parlament în condițiile unui guvern aflat în demisie, fără avizul guvernului, nu sunt...”Europa Liberă: Ridică semne de întrebare, pentru că pot fi atacate la Curtea Constituțională și să fie recunoscute neconstituționale. Și atunci, cel mai probabil de asta nici nu se grăbește dna Sandu să semneze decretul de promulgare?Aureliu Ciocoi: „S-ar putea, dar ar mai fi încă o soluție juridică, absolut legală, ca președinta Republicii Moldova să semneze un decret prin care permite negocierea și semnarea unor anumite acorduri, oferind guvernului posibilitatea să facă acest lucru, lucru care, dacă nu mă înșel, chiar ieri Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a transmis setul necesar de documente către administrația prezidențială pentru a examina oportunitatea semnării unui astfel de decret.”Europa Liberă: Despre promovarea politicii externe să vorbim un pic. Dacă se îmbunătățește vizibil relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, ce se întâmplă pe cealaltă dimensiune, pe celălalt dosar, relația Republicii Moldova cu Federația Rusă? Aflăm doar că șeful misiunii diplomatice din Federația Rusă continuă să facă nereguli...Aureliu Ciocoi: „Șeful misiunii diplomatice din Federația Rusă la Chișinău?”Europa Liberă: Din Republica Moldova la Moscova, dl Golovatiuc, iarăși e vorba despre poșta diplomatică, care aduce ceea ce trebuie și ceea ce nu trebuie acasă.Aureliu Ciocoi: „Vă referiți la faimoasa grăsime de bursuc?”Europa Liberă: Da, așa e!Aureliu Ciocoi: „Dacă îmi permiteți, da. Nu dl Golovatiuc a transmis flaconașele acestea, pentru că e vorba de două tuburi mici achiziționate din farmacie, care și la noi, din câte pe urmă am aflat, e 200 de lei un tub din astea cu grăsime de bursuc, se găsește în farmaciile din Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar de ce s-a recurs la poșta diplomatică?Aureliu Ciocoi: „Situația a fost, cel puțin cum mi s-a raportat mie în urma investigațiilor, un coleg din cadrul misiunii noastre diplomatice de la Moscova a cumpărat aceste două tuburi cu grăsime de bursuc pentru cineva din colegii noștri de la Chișinău, tot din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cineva din membrii familiei avea nevoie, nu știu, am înțeles că până la urmă ajută la reumatism, la dureri de genunchi, dacă te ungi cu, habar nu aveam de chestia asta și pentru mine a fost o premieră absolută să aflu care-i efectul grăsimii de bursuc. În fine, a rugat colega care este responsabilă de închiderea sacului diplomatic cu corespondența diplomatică pentru Chișinău să pună aceste două tuburi în sacul diplomatic la care ea îi spune foarte clar, zice: „Om bun, dar dă-i șoferului care merge cu microbuzul acesta la Chișinău și, la urma urmei, el ajungând în Chișinău, transmite cui trebuie tuburile astea cu grăsime de bursuc”. Nu, ăla a insistat față de ea ca tuburile astea să fie incluse în sacul diplomatic, sacul sigilat și transmis la Chișinău.”Europa Liberă: Cazurile acestea oricum afectează mult imaginea diplomaților Republicii Moldova peste hotare.Aureliu Ciocoi: „Evident, absolut. Mai ales că nu este vorba de contrabandă de proporții, deci, e vorba chiar de două flacoane din astea, cum se spune la noi în...”Europa Liberă: Dar de acea contrabandă despre care s-a vorbit încă de pe timpul fostului ambasador Neguța?Aureliu Ciocoi: „Cu anabolizantele?”Europa Liberă: Da. S-a ajuns la finalitate?Aureliu Ciocoi: „Procesul e în derulare. Din câte cunosc, Procuratura Generală continuă investigațiile să vadă până la urmă care e adevărul cu această operațiune.”Europa Liberă: Pe linie diplomatică, cum ați caracteriza relația moldo-rusă?Aureliu Ciocoi: „Dacă e să fiu sincer, relația Republicii Moldova cu Federația Rusă la ora actuală este într-o stare de analiză atentă a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.”Europa Liberă: Adică se așteaptă rezultatele alegerilor parlamentare?Aureliu Ciocoi: „Exact. Federația Rusă cu certitudine așteaptă să vadă care vor fi rezultatele alegerilor parlamentare anticipate și, probabil, cu mai mult interes așteaptă să vadă ce guvern va fi învestit în urma scrutinului parlamentar, evident, dacă va fi unul monocolor sau va fi un guvern în baza unei coaliții stabilite, dar e un lucru firesc. Eu, dacă aș fi în locul partenerilor noștri de dezvoltare, indiferent din Vest sau din Est, la fel aș sta cu ochii pe Republica Moldova să văd, până la urmă, care vor fi rezultatele exercițiului democratic din 11 iulie.”