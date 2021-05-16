Итоги недели: Коротко о главном

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Новости Приднестровья, 16 mai 2021 11:00
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Acum 30 minute
11:00
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
26 aprilie 2021
19:40
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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09:30 Открытие чемпионата Приднестровья по мини-футболу среди ветеранов футбола 12:00 Спортивное мероприятие по кросс-дуатлону «Победа!», посвящённое освобождению территории Приднестровья от румынско-фашистских захватчиков и 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне Официальная группа православного диктанта: https://vk.com/dictantprav...
13:40
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
21 aprilie 2021
16:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
10:40
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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