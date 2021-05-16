Итоги недели: Коротко о главном

Новости Приднестровья, 16 mai 2021 11:00

1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....

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