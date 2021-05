Accident TERIBIL în raionul Soroca. Un tânăr de 22 ani și un minor de 15 ani, au ajuns la spital

19:20

Președintele Maia Sandu a fost premiată cu Premiul Sjur Lindebraekke pentru Democrație și Drepturile Omului. Șefa statului va dona premiul de 5.000 euro, unei organizații neguvernamentale SOS Autism Moldova. „Sunt onorată să accept Premiul Sjur Lindebraekke pentru Democrație și Drepturile Omului, pentru care am fost nominalizată în acest an de Partidul Conservator al Norvegiei, partidul …