România, pe locul 2 în UE la efectivele de oi și capre

Specia Eriosoma lanigerum are un ciclu biologic complet numai în ţara de origine (America de Nord), unde are ca plantă gazdă primară ulmul american, iar ca plantă gazdă secundară, mărul. În Europa, evoluţia lui este incompletă şi are loc numai pe măr, în cazuri foarte rare pe păr sau gutui. Se dezvoltă doar forma asexuată. […]