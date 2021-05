Efectele consumului de măsline verzi

05:00

Berbec Esti intr-un moment de decizie, in ce priveste folosirea calitatilor si experientei, in modul cel mai eficient cu putinta. Altfel spus, e timpul sa te uiti inapoi, sa iti amintesti care-ti este potentialul, ce abilitati ai dezvoltat in timp. Apoi, in cunostinta de cauza, poti lua niste decizii pe termen lung, care sa-ti schimbe in bine statutul material, asumandu-ti si eventualele pierderi pe termen ...