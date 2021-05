Interesele din Strășeni și Călărași - Jurnalul Săptămânii, 15 Mai

01:10

Și prezentatorul Dumitru Roman (aka Beton) s-a vaccinat. Acesta spune că deși a avut emoții, a trecut ușor prin acest proces. „- E firesc să ai niște dubii, niște emoții, dar am trecut ușor, am fost vaccinat împreună cu colectivul televiziunii. În familie deja ambii suntem vaccinați, ne-am vaccinat separat, măcar aici să fim separați. Viața după asta s-a schimbat radical, am devenit mai gospodar, mai responsabil, mai strângător. - Noi despre vaccin vorbim. - A, despre vaccin, nu despre căsătorie? A, după vaccin nu s-a schimbat nimic, tot normal”, a povestit Beton.