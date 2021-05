169 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore

11:30

Virusul COVID-19 este, în continuare, un risc pentru viața și sănătatea fiecăruia din noi. Pentru a rămâne protejați și responsabili față de prevenirea răspândirii COVID-19, trebuie să respectăm măsurile epidemiologice de protecție. Nu trebuie să ne relaxăm, pentru că acest virus nu iartă neglijența. Nu vă expuneți riscului și nu expuneți riscului oamenii dragi. Aveți... The post Măsurile epidemiologice de protecţie şi prevenire a răspândirii virusului COVID-19 appeared first on Stop COVID-19.