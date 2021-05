Riști să-ți pierzi toate pozele de pe Google Photos; Cât timp mai ai

18:30

Averea agonisită de Bill și Melinda Gates va fi foarte greu de împărțit: „Depășește imaginația” Bill și Melinda Gates, unul dintre cele mai bogate cupluri din lume, au decis să divorțeze, după un mariaj de aproape 30 de ani. Anunțul a fost făcut pe 4 mai, iar de atunci toată lumea se întreabă cum va fi împărțită averea între cei doi, scrie The New York Times. Astfel, jurnaliștii de la The New York Times au ajuns la concluzia, după analizarea tuturor proprietăților și activelor aflate pe numele c...