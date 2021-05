Societatea civilă condamnă inițiativa PSRM privind ne-ratificarea Convenției de la Istanbul și introducerea răspunderii penale pentru promovarea homosexualității

18:10

Sâmbătă a fost inaugurat scuarul Guguță din capitală. Acesta este amplasat pe str. Kiev 14/1 din sectorul Rîșcani. Potrivit Primăriei, scuarul a fost creat de la zero, pe un spațiu public care anterior se afla în stare de delăsare. Acolo a fost instalat și monumentul personajului îndrăgit. Sculptura este creată din bronz și are înălțime … Articolul foto | Guguță are propriul scuar. În capitală a apărut monumentul personajului îndrăgit apare prima dată în ZUGO.