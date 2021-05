SexEd pentru adulți. Sănătatea sexuală a femeii

14:00

De Ziua Internațională a Muncii am decis să vorbim despre munca noastră cea de toate zilele, pe care o facem, n-o facem, de ea nu fugim. Fie că lucrăm 6, 8 sau 12 ore, fie că cineva se gândește la noi în vremuri grele (a se citi: pandemie) sau nu, dă să mai vedem cine […] The post 8 vs 6 ore de muncă pe zi și alte beneficii pe care nu le avem în Moldova, nici măcar în pandemie appeared first on Moldova.org.