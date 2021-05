Întocmirea listelor electorale – exercițiu complex pentru partidele politice

15:20

Cu vreo două săptămâni în urmă am fost pe malul Prutului, în regiunea Stației de Tratare a Apei. Veți vedea ce am văzut și eu din fotografii. Din câte știu, sunt defrișări autorizate, efectuate cam cu un an și ceva în urmă. Nu voi face comentarii, însă am două întrebări. De ce nu s-au scos […]