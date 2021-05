Peste 100 de milioane de lucrători din 8 țări ar putea avea nevoie să schimbe jobul până în 2030. 10 joburi de viitor

10:50

Prezentatoarea TV, Natalia Cheptene, susține că în perioada cât a lucrat la Ilan Șor, s-a ales cu o problemă serioasă la inimă din cauza stresului continuu. Totodată, a mai declarat că angajații acestuia, sunt de fapt sclavii lui, scrie Realitatea.md. „Eu am plecat pentru că am înțeles că gata, nu mai rezist. Eu am făcut […]