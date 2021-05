Cadavrul fetitei din Anenii Noi care a cazut sub gheata raului Nistru in februarie - gasit in aceasta seara, in stare de putrefactie. Ce spune politia

Cadavrul fetitei din Anenii Noi care a cazut sub gheata raului Nistru in februarie - gasit in aceasta seara, in stare de putrefactie. Ce spune politia

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md