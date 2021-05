PAS, pregătit pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova

12:30

AUR are toate șansele, dacă va intra în alianță cu partidele unioniste, să ajungă a treia sau chiar a doua forță politică din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de Sorin Lavric, liderul senatorilor Alianței pentru Unirea Românilor din România. Potrivit senatorului de la București, lui George Simion, liderul AUR, i s-a interzis să mai intre în Republica Moldova pentru că „le este frică de ce putere are”. „În România, nu i se dădea nicio șansă partidului AUR și la alegerile din decembrie și am reușit. Dacă am reușit asta în România, nu văd de ce nu am face același lucru și în Basarabia. Basarabenii au altă structură tocmai pentru că au fost călcați în picioare. George Simion a fost tot timpul pe picioarele lui grație charismei pe care o are, iar autoritățile de la Chișinău când și-au dat seama ce putere are acest om de a scoate din latența energiile patriotice ale basarabenilor, l-au expulzat. Aceasta este marea dramă că George Simion nu mai poate călca pe pământ acolo, deși Maia Sandu se consideră proeuropeană. Interdicția a venit de la Serviciul de Informații și Securitate, aflat în subordinea președintelui. Maia Sandu poate printr-un simplu telefon să îi dea voie cetățeanului UE și parlamentarului român să calce acolo. Le este frică pentru că știu ce putere are”, a menționat Sorin Lavric în cadrul unei emisiuni tv. În context, sursa a mai subliniat că AUR ar putea ajunge a treia sau chiar a doua forță politică din Republica Moldova. „Avem șase parlamentari la București care sunt de origine basarabeană. În urma sondajelor, cam 44% dintre basarabeni își doresc Unirea, chiar dacă nu o spun fățiș. Dacă un sfert ar vota, AUR, dacă va intra în alianță cu toate partidele unioniste, va ajunge a treia, poate chiar a doua forță politică”, a adăugat senatorul de la București. Totodată, Sorin Lavric a respins categoric acuzațiile potrivit cărora în spatele Alianței pentru Unirea Românilor s-ar afla Rusia. „Pentru noi, Basarabia nu este un capriciu electoral. Eu sunt pe jumătate basarabean prin tată și bunic. Cum aș putea accepta să intru într-un partid știind că în spatele lui sunt rușii?! (...) Unirea R. Moldova cu România are deja loc. O treime dintre basarabeni au deja cetățenie română. Avem atâta unire câți cetățeni basarabeni au obținut cetățenie română. Unirea se face, dar nu se face încă politic, pentru că știm foarte bine cum e pătura politică la Chișinău. Nu ai ce aștepta de la Voronin sau Dodon”, a mai spus senatorul AUR. Amintim că pe 5 mai, Alianța pentru Unirea Românilor, partidul din România condus de George Simion și de Claudiu Târziu a fost înregistrat oficial în Registrul partidelor politice din Republica Moldova. În acest context, formațiunea a anunțat că va candida la alegerile parlamentare anticipate din această vară. Două zile mai târziu, Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a validat participarea AUR Moldova la scrutinul electoral din 11 iulie. Ulterior, Alianța pentru Unirea Românilor din Republica Moldova a invitat toate forțele politice pro-românești și unioniste la dialog pentru a forma o listă națională în cadrul alegerilor parlamentare. Partidul AUR a fost surpriza alegerilor parlamentare din România, desfășurate în decembrie 2020. Atunci, la numai un an de la înființare, Alianța pentru Unirea Românilor a fost votată de aproape 600.000 de români. Articolul Senator de la București: AUR are toate șansele să ajungă în top trei forțe politice din Parlamentul R. Moldova apare prima dată în InfoPrut.