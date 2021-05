Primii șase concurenți electorali și-au aflat locul în buletinul electoral

19:00

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat acum câteva minute că a semnat decretul de dizolvare a Legislativului, iar alegerile parlamentare anticipate vor avea loc pe data de 11 iulie, comunică MOLDPRES. “Am semnat decretul de dizolvarea a actualului Parlament și am deschis calea pentru cetățeni care vor putea să își aleagă un Legislativ care ...The post Maia Sandu a semnat decretul de dizolvare a Legislativului first appeared on Radio Orhei.