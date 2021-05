Autoritățile moldovene fac un nou apel pentru vaccinarea anticovid

11:50

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că actuala campanie electorală va fi destul de tensionată și spune că mai multe partide se întrețin din banii oferiți în „culioace”, iar Moscova i-a cuplat pe Igor Dodon și Vladimir Voronin pentru a consolida segmentul de stânga. Europa Liberă: Avem această discuție în ajunul alegerilor parlamentare anticipate. Cum definiți miza acestui scrutin parlamentar anticipat?Alexandru Tănase: „Este o miză importantă, orice alegeri sunt o miză, deoarece vor determina evoluția societății moldovenești în următorii patru sau poate chiar opt ani de zile, în funcție de cum se aranjează cărțile și cine va domina în această ecuație, dar nu sunt dispus să exagerez această miză, deoarece de fiecare dată politicienii afirmă că aceste alegeri sunt cruciale, ca la o distanță de două luni de zile...”Europa Liberă: ...și că Moldova se află la răscruce, la intersecția tuturor relelor.Alexandru Tănase: „Păi, dar ridicați retorica din ultimii 30 de ani, asta a fost mereu și peste două luni de zile observăm că nu mai sunt ele nici atât de cruciale, Republica Moldova se află într-o zonă geografică unde de la an la an se schimbă multe, dar de la 100 de ani la 100 de ani lucrurile rămân neschimbate, așa că nu cred că merită dramatizată importanța acestor alegeri, dar nici diminuată. Ca orice sufragiu, sigur că el este mai tare decât glonțul, este foarte important, deoarece noi vom decide care va fi guvernul acestei țări, cine ne va guverna, sper să avem o dezbatere în această campanie, măcar zece la sută din timp să fie dedicat pe politici, ca noi să putem să înțelegem exact care sunt viziunile politicienilor pe politicile economice, culturale, educaționale, sociale ș.a.m.d., măcar să auzim viziunile de reformă pe câteva domenii, deoarece, din păcate, în ultimii zece ani competițiile electorale s-au focusat mai tare pe...”Europa Liberă: ...atac la persoană.Alexandru Tănase: „Păi, da, cine este mai virgin și cine este mai hoț și, în fond, asta nu ne-a permis niciodată să înțelegem, de fapt, ce votăm, am votat oameni care strigă foarte bine, dar am avut momente când am constatat că acești oameni au fost absolut inapți să guverneze sau să furnizeze ceva mai mult.”Europa Liberă: Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 53 de partide pot să se înscrie în cursa electorală din 11 iulie.Alexandru Tănase: „Așa este...”Europa Liberă: Ce părere aveți despre acest număr de partide în Republica Moldova?Alexandru Tănase: „Este o chestiune inerentă oricărei democrații și, până la urmă, nu contează numărul de partide, cetățenii au clar formulate preferințele electorale, eu cred că, în principiu, oamenii cam știu cu cine vor vota, îs foarte puțini indeciși, chiar și cei care fac sondajele acestea de opinie, ei deseori zic că persoanele care sunt indecise, în mare parte sunt persoane care nu vor să divulge care este opțiunea lor electorală. Noi cunoaștem care sunt politicienii, privim televizorul, urmărim pe internet, știm care sunt atitudinile lor, care sunt plusurile, minusurile, iubim pe cineva, urâm pe altcineva, faptul că mai sunt încă 50-53 de figuranți care vor veni în această campanie, este dreptul lor, nu-l poți opri, dar nu înseamnă că cineva va sta în cabina de vot și va selecta din cei 53 care sună mai bine sau care are un logo mai tentant.”Europa Liberă: De fapt, care ar fi esența existenței unui partid dacă are doar ștampila?Alexandru Tănase: „Întrebarea este legitimă și, în același timp, care este logica unui partid chiar cu ștampilă, dacă el nu participă în competiție? E exact cum ai avea o echipă de fotbal și nu ai lăsa-o să joace din cauză că oricum ea va pierde. Sunt oameni care vor să-și încerce norocul, sunt persoane în viața publică care au partide neînsemnate până la un moment dat, dar eu cred că au șansă acum să iasă la un rezultat mai performant.”Europa Liberă: Mulți ani a fost acreditată ideea că partidele în Moldova ar fi ajuns un fel de SRL-uri, un business pentru unii politicieni, pentru că unele s-au vândut, altele s-au cumpărat.Alexandru Tănase: „Sunt, sunt un business și, de fapt, ele sunt partide din dotarea politicienilor, noi nu avem niciun partid în Republica Moldova, dar absolut niciunul, care ar fi măcar aproape ca și standard sau mecanism de funcționare cu partidele occidentale, noi nu avem așa ceva.”Europa Liberă: Deci, partidul se construiește doar de la lideri și atât?Alexandru Tănase: „Sigur, există liderul care are o idee, el își găsește trei, patru sau zece persoane care sunt prinse de ideile lui, după care, după tradiția sovietică, se instaurează o subordine și o dominație din partea liderului a tot ceea ce se întâmplă, ideea liderului este determinantă și, din punct de vedere structural, partidele funcționează pe baza logicii centurii de transmisie, de la președintele partidului la ultimul consilier dintr-un sat de la Naslavcea. Și asta nu s-a schimbat niciodată în Moldova, plus că există și altceva, apar deseori proiecte instantanee și există și piața secundară a partidelor politice, care se tranzacționează, se vând pe piață. Cine vrea să evite procedurile acestea complicate de la Ministerul de Justiție de acumulare a semnăturilor, nu are decât să facă un congres și să-și cumpere...”Europa Liberă: Acum nu se mai înregistrează la Ministerul Justiției, dar la agenție.Alexandru Tănase: „Da, la ASP. Dar, în fond, există rigori diferite, nu-i cum a-i înregistra un SRL, ai nevoie de un număr anumit de oameni, cu o anumită reprezentare teritorială, plus rigorile sunt destul de complicate, așa că există, și nu cred că trebuie să ne deranjeze lucrul acesta.”Europa Liberă: Dar la 30 de ani, aproape 30 de ani de independență, credeți că pe listele partidelor mai pot fi cumpărate locurile?Alexandru Tănase: „Noi o să purtăm discuțiile acestea și foarte des lunecăm spre o zonă, așa, a ipocriziei - dle, că sunt partide integre care, vezi Doamne, există doar din contribuțiile propriilor membri. Astea sunt povești, politica este o chestie extrem de scumpă, foarte scumpă, este vorba de ordinul zecilor de milioane de euro pentru a merge într-o campanie electorală, de undeva banii aceștia vin, cei care sunt pe listele electorale contribuie și este evident, când vezi într-o listă electorală un om de afaceri sau un om bogat care nu neapărat are aspirații politice, este absolut evident că el a cotizat, într-un fel sau altul, pentru acel partid și nu ar fi o problemă dacă am avea o legislație mai permisivă, ori noi am moștenit încă din perioada guvernării Partidului Democrat o legislație foarte restrictivă cu referire la partidele politice, dar, de fapt, partidele sunt prizonierii și ostaticii statului. Este CEC-ul, este Fiscul, sunt o groază de instituții care le monitorizează și care sunt obligate, într-un fel, grație acestui sistem foarte rigid, să recurgă la diferite modalități care nu neapărat sunt imorale sau ilegale de finanțare.”Europa Liberă: Dar legea s-a mai schimbat, pentru că acum partidele sunt finanțate de stat?Alexandru Tănase: „Sunt finanțate de stat, dar sunt și controlate de stat și sancțiunile sunt foarte mari, inclusiv până la scoaterea din campania electorală. Eu cred că cumva mecanismele acestea represive trebuie relaxate și din moment ce există niște realități, când partidele sunt finanțate de anumite persoane – să le dăm voie să o facă, să o facă transparent, fără restricții sau limitări până la ce plafon poți finanța un partid sau altul.”Europa Liberă: Dar dacă sunt atât de costisitoare alegerile, totuși, liderii de unde iau bani și iarăși se vorbește că nu toate sumele ar fi transparente?Alexandru Tănase: „Eu cred că majoritatea sumelor nu sunt transparente. Când toată lumea îl acuză pe Igor Dodon că cineva îi finanța partidul ș.a.m.d., acesta a avut nenorocul să fie filmat, dar noi nu știm ce se întâmplă în birourile altor partide politice. Nu trebuie să fim ipocriți acum și să încercăm să prezentăm lucrurile că undeva cineva este, vezi Doamne, cu aripioare și în culoare roz și cineva este negru – nu-i așa, procesul politic este scump, este o chestie foarte scumpă în toată lumea, finanțări semitransparente sau obscure au loc în toate partidele din toată lumea, nu o să-mi găsiți un partid care nu a trecut măcar o dată printr-un scandal legat de finanțări sau, cel puțin, investigații penale pentru finanțarea partidului.”Europa Liberă: Și atunci pentru unii râvna aceasta de a ajunge cu orice preț la putere e ca să recupereze o parte din banii pe care-i cheltuie în campania electorală, și nu numai?Alexandru Tănase: „Nu neapărat, sunt oameni care vor să meargă în politică, deoarece amorul propriu sau orgoliul le sugerează sau este om de afacere prosper, dar pentru statutul său social i-ar plăcea să aibă și statutul de deputat sau un pașaport diplomatic. Motivațiile oamenilor sunt foarte diferite, eu cred că și aici când încercăm să acredităm ideea că, dle, investești bani în politică ca să vii să furi, tot e o mare exagerare, nu toți oamenii care sunt în politică fură. Dimensiunea furturilor care sunt enunțate în spațiul public este supraexagerată, există problema asta, ea este gravă, ea este mare, dar nu are dimensiunea care este scoasă în evidență.”Europa Liberă: Tot politicienii din parlament au spus că pentru un mandat era gata cel care-l cumpără să-i dea și un milion.Alexandru Tănase: „Eu când aud sumele astea cu milioane, mă umflă râsul. Eu, vă spun sincer, toată viața am făcut avocatură, cu excepția la deceniul acesta cât am fost în politică, cunosc foarte mulți oameni de afaceri, știu cum arată afacerile, am asistat afaceri la naștere și la lichidarea acestora, eu vreau să vă zic că sumele care sunt operate, ele sunt desprinse în cea mai mare parte de realitate.”Europa Liberă: Tot deputați din parlament vorbesc despre aceste sume, unii din ei au spus că au făcut denunț și la procuratură.Alexandru Tănase: „Cine vă pune să-i credeți? Când făceau acum un an de zile tranzacțiile acestea, migrările prin parlament, că unul a luat cinci milioane, trei milioane, eu într-o zi calculasem niște sume, dle, dar ce să faci cu, pentru ce cumperi oamenii aceștia, ce să faci cu ei și unde, la ce i-au ajutat?”Europa Liberă: Cât de păgubos e acest traseism în parlament?Alexandru Tănase: „Nu-mi place cuvântul traseism, din cauza că...”Europa Liberă: Trecerea dintr-un partid în altul.Alexandru Tănase: „Este o chestie absolut firească și absolut normală, când există argumente, când ai argumente. Noi avem deputatul pe care eu îl respect foarte mult, am lucrat cu el la Fundația Soros, dl Oazu Nantoi, el a fost cam în toate partidele politice. Putem să-l numim traseist pe d-lui? Eu cred că nu putem. Da, s-a schimbat situația într-un partid, omul și-a revăzut anumite puncte de vedere, prioritățile, viziunile, este o chestie absolut firească. Deputatul nu este iobagul proprietarului de partid sau președintelui de partid, că dacă te-am adus în parlament eu pot face orice porcărie, ești obligat să-mi stai aici și să-mi votezi, că eu te-am adus în parlament – este o abordare greșită. Și atunci când au votat decizia aceasta cu traseismul, însuși termenul acesta, el îi foarte...”Europa Liberă: Declarația adoptată de toți deputații, ca imediat după adoptarea ei să treacă alții dintr-o tabără în alta.Alexandru Tănase: „Dar foarte curios că cei care au votat au fost și ei toți prin toate partidele. Asta-i realitatea moldovenească, nu trebuie să încercăm acum să-i blamăm pe alții, în timp ce restul au făcut cam același lucru.”Europa Liberă: Va reuși acest scrutin din 11 iulie să purifice clasa politică atât de mult criticată de cetățeni?Alexandru Tănase: „Așteptările sunt exagerate, eu nu cred că el va purifica, dimpotrivă, clasa politică va deveni mai toxică, deoarece se vor întoarce în viața publică, va reveni echipa lui Vladimir Voronin, va reveni Constantin Starîș și ei o să revină toți, ei nu revin pur și simplu ca votanți în parlament, ei vor reveni cu viziunile, mesajele, apucăturile, relațiile, obiceiurile, cu tot ceea ce a fost. Așa e?”Europa Liberă: Hai să vorbim despre poziționarea partidelor în această campanie electorală. În funcție de doctrină, în funcție de integrare regională, în funcție de ce se poziționează formațiunile politice?Alexandru Tănase: „Noi avem două opțiuni în Republica Moldova, este vorba despre atitudinea față de independența Republicii Moldova, acesta este elementul-cheie, adică sunt persoane, o grupare mare nostalgică pro-comunistă, ca să zicem așa, pro-rusească, care este Dodon, Voronin, Usatîi, sunt oameni care reprezintă aceeași opțiune pro-nostalgică, chiar dacă ei fac declarații de dragoste pentru Republica Moldova, ei au fost cei mai mari adversari ai apariției statului acesta.”Europa Liberă: De ce ziceți asta?Alexandru Tănase: „Din ce cauză? Deoarece când s-a proclamat independența, ei erau în Interfront, ei au fost oameni care au luptat împotriva acestei independențe, sunt oameni care au sprijinit regimul de la Tiraspol, au sprijinit secesionismul găgăuz, sunt oameni care urăsc sincer această creatură, deși declară altceva. Și există altă partidă, există o partidă care dorește în favoarea independenței Republicii Moldova, chiar și cei care sunt unioniști, oricum ei văd independența ca o realitate opozabilă fostului imperiu sovietic, aceste două opțiuni au fost în acești 30 de ani de zile și ele sunt, doar că se numesc diferit, cândva se numea Partidul Democrat Agrar, acum se numește Partidul Socialiștilor, oamenii și viziunea sunt aceiași, se numea Blocul Moldova Democrată (BMD), acum este PAS. Denumirile s-au schimbat, au apărut și figuri noi, evident, dar ideologia care este îmbrățișată aceasta este și, oricât am încerca, noi nu vom reuși să ne desprindem de această paradigmă, care este una firească pentru o țară care a apărut așa cum a apărut Republica Moldova.”Europa Liberă: Pe stânga cum vedeți consolidarea forțelor și chiar că atât de ușor au găsit limbă comună Igor Dodon și Vladimir Voronin sau că ar fi avut un mediator și se zice că acest mediator are și nume – Vladimir Plahotniuc?Alexandru Tănase: „În primul rând, nici Dodon și nici Voronin nu sunt politicieni de stânga. Calificarea unei forțe politice ca fiind de stânga depinde de atitudinea acestora față de proprietate, instrumentele de producție ș.a.m.d., sunt o serie de elemente, așa-i.”Europa Liberă: În Moldova nu se vorbește despre doctrină, se vorbește despre...Alexandru Tănase: „Nu se vorbește, este gruparea pro-rusească, gruparea pro-rusească putea fi determinată să se coaguleze din altă parte, pentru că singurul centru influent care poate pune presiune pe toți se află la Moscova și cred că acolo trebuie căutat cel care regizează unificările între personaje care, să am pardon, dar relația lui Igor Dodon cu Vladimir Voronin și toate insultele care, nici nu-i vorba de critici, au fost chestii foarte urâte care s-a spus reciproc, chiar umilință, inadmisibile, într-un context normal. Eu cred că, de fapt, Rusia este cea care orchestrează o anumită coagulare a forțelor, exact cum a fost și în trecut când spunea Vladimir Voronin, când l-a sprijinit pe Igor Dodon, a zis că «это сукин сын, но это наш сукин сын» (este fiu de cățea, dar e de-al nostru), lui îi aparține expresia. Cred că bagheta acolo se află, deoarece ei sunt acei care ar beneficia pe seama unui astfel de mariaj care, într-un fel sau altul, ar demonstra că partida rusească nu pierde teren în Moldova.”Europa Liberă: Și șansele acestei partide cum le vedeți?Alexandru Tănase: „Ele sunt destul de mari, evident că sunt destul de mari, societatea este aceeași, nu s-a schimbat nimic în societate, oamenii sunt aceiași.”Europa Liberă: Se mai schimbă bazinul electoral, totuși mai migrează unii alegători dintr-o tabără în alta.Alexandru Tănase: „Mai puțin migrează, se schimbă mai mult fizic, unii decedează, alții se nasc, care obțin dreptul de vot, ca să zic așa, care au altă gândire, el se schimbă în mod firesc, dar eu nu aș zice că noi asistăm la o schimbare crucială de situație, da, raportat la 2001 avem altceva acum, dar raportat la ceea ce a fost cu cinci ani în urmă, eu chiar nu văd niciun fel de schimbări.”Europa Liberă: Și totuși, considerându-se un eșichier de stânga, și aici e vorba de PSRM, de PCRM, de partidul lui Renato Usatîi, de partidul lui Ilan Șor...Alexandru Tănase: „Da, toți împreună.”Europa Liberă: Cum îi vedeți pe toți împreună?Alexandru Tănase: „Eu îi văd ca o forță redutabilă, care sunt capabili să ia un rezultat foarte bun și chiar dacă se va întâmpla că ei nu vor avea majoritatea pentru a guverna, ei vor fi capabili să facă viața amară și să facă, bun, se va numi oficial o opoziție redutabilă, dar, de fapt, să le otrăvească viața foarte multora cum au făcut-o, eu îmi amintesc foarte bine care a fost conduita Partidului Comunist când eram noi la guvernare. Da, ei erau puțini, dar ei pur și simplu nu ne permiteau să lucrăm într-un regim normal, fie că spărgeau tribuna la parlament, fie că Iura Munteanu l-a bătut pe Andrei Popov, adică ei mereu ceva făceau. Și acum, apropo, revine și Iurie Munteanu, revine și Mark Tkaciuk, toate grupările acestea care se vor coagula pe zona asta pro-rusească, eu nu vreau să-i zic stânga, deoarece, de fapt, politicile de stânga la noi sunt promovate de PAS. Ei sunt oamenii care au grijă de pensii, uitați-vă la mesajele lor sociale, ele sunt absolut de stânga, de asta eu cred că e mai bine să facem o divizare corectă, să-i numim pro-Rusia și opțiunea partida, ca să zic așa, pro-europeană, pro-românească, mai apoi deja ceea ce ține de stânga, dreapta, astea-s chestii care...”Europa Liberă: Dacă ei luptă ca să nu fie irosit niciun vot pe stânga, totuși, ei se vor înțelege doar până în ziua alegerilor sau și după?Alexandru Tănase: „Și după. Eu cred că și după se vor înțelege.”Europa Liberă: Dar ei sunt diferiți.Alexandru Tănase: „Depinde, încă o dată, cine stă în spate și care sunt instrumentele de presiune și influență pe care le are. Rusia a demonstrat că ea nu neapărat trebuie să câștige alegerile la urna de vot, ea este foarte abilă la negocieri, mai mult ca atât, contradicțiile și rânza din partea asta proeuropeană ale politicienilor sunt atât de mari, încât cu ușurință le poți juca și să obții rezultate care nu ar reflecta în niciun fel structura votului.”Europa Liberă: Admiteți că și Vladimir Plahotniuc poate să stea în spatele acestei înțelegeri pe eșichierul de stânga?Alexandru Tănase: „Eu nu știu ce face Vladimir Plahotniuc, dar îmi amintește invocarea acestui nume în toate contextele actuale când nu ai o explicație plauzibilă despre stafia lui Hamlet, când nu ai ceva de ce te temi și nu poți explica, faci recurs la argumentul Plahotniuc. Sincer să fiu, nu văd ce instrumentar ar avea el ca să coaguleze partide și personaje totalmente desprinse de dânsul, care au cu totul alte viziuni.”Europa Liberă: Dar el ar fi mai vulnerabil în fața unei guvernări pro-occidentale?Alexandru Tănase: „Vulnerabilitatea unei persoane ține de capacitatea de acumulare a probelor împotriva sa. Deocamdată am văzut foarte multe declarații, dar nu am văzut...”Europa Liberă: Procurorul general a spus că dl Plahotniuc este persoana numărul 1 responsabilă de furtul miliardului.Alexandru Tănase: „Dacă procurorul general a spus lucrul ăsta, atunci din ce cauză nu s-a reușit obținerea unui mandat prin Interpol? De ce? Deoarece e una declarația și alta e proba.”Europa Liberă: S-au mai sechestrat din averile pe care le avea...Alexandru Tănase: „Sechestrează autoritățile moldovenești, probatoriul este altceva. Probatoriul sunt faptele care necesită a fi prezentate într-un fel anume. Dacă ele sunt, nu contează cine se află la guvernare, dacă ele nu sunt, iarăși nu va conta cine se află la guvernare. Cred că este o mare greșeală să irosim ani buni vânând stafii nu-i clar pentru ce și nu-i clar cu ce scop, și nu-i clar cu ce finalitate. Noi am putea să ne folosim energia în chestii mult mai importante, care realmente țin de viața fiecăruia din oamenii care locuiesc în țara asta.”Europa Liberă: S-au întâmplat niște lucruri urâte în Republica Moldova și cineva trebuie să poarte răspundere?Alexandru Tănase: „Da, trebuie să poarte răspundere cei care au făcut, care au furat miliardul, toți cei care au comis toate ilegalitățile acestea, toți trebuie să poarte răspundere, procurorii să se ocupe de chestia asta. Parlamentul are alte atribuții, guvernul are alte atribuții.”Europa Liberă: Dar Dvs. credeți că totuși cei vinovați vor fi aduși pe banca acuzaților?Alexandru Tănase: „Eu cred că, până la urmă, cineva va fi condamnat.”Europa Liberă: Cineva care-i țap ispășitor, cineva care nemijlocit trebuia să răspundă? Alexandru Tănase: „Greu de spus. Eu nu cunosc esența dosarului, nu cunosc dosarul ăsta, ce-i cu dânsul, altceva decât din presă n-am avut ocazia să știu, dar cineva va fi condamnat în mod clar, deoarece e o chestiune de politică majoră – așa e? – și politicienii, indiferent cine va fi la putere, vor fi obligați de opinia publică să preseze pentru a furniza condamnări. Acum vor fi recuperați banii? Eu cred că nu vor fi recuperați.”Europa Liberă: De ce?Alexandru Tănase: „Păi din cauză că banii au fost furați cu 10 ani în urmă sau când s-au furat ei?”Europa Liberă: În 2014.Alexandru Tănase: „În 2014, cu opt ani în urmă. Credeți că cineva stă opt ani de zile și așteaptă să vină procurorii să-i ia banii ăștia? M-aș mira. Fraude au fost foarte multe, inclusiv în SUA s-au făcut fraude similare, moldovenii nu sunt primii. A noastră a fost mai zgomotoasă puțin, dar, de fapt, s-a furat în toată lumea. Și la români Bancorex-ul a fost, dar nu-mi amintesc un raport de recuperări spectaculoase, ceva se recuperează, dar spectaculos, nu. Atunci trebuiau recuperați când s-au furat, când îi puteai prinde, când erau conturile.”Europa Liberă: Dar ce făcea justiția atunci?Alexandru Tănase: „Păi, ce făcea justiția? Acesta-i cu totul alt subiect, problema este că, la distanță de opt ani de zile, sună mult prea optimist și nu-i bine să dăm mesaje societății care pe final s-ar putea să nu se realizeze.”Europa Liberă: Mai sunt și partenerii externi, care au și ei informații, și ar putea să ajute Republica Moldova.Alexandru Tănase: „Da, și asta este o miză, dar vreau să vă zic că partenerii externi ne-au ajutat și până acum. Eu nu văd ce pot face partenerii externi, și nu putem face noi.”Europa Liberă: Dar ei cer autorităților Republicii Moldova să fie pedepsiți făptașii furtului miliardului?Alexandru Tănase: „Păi da, din cauză că asta este o chestiune politică și băieții buni sunt astăzi la putere, băieții răi sunt cei care au furat și în felul ăsta sprijină băieții buni. Noi nu trebuie neapărat să luăm drept monedă curată ceea ce se spune că să-i pedepsească pe făptași. Păi, bine, Șor e în Israel, du-te și-l pedepsește. Ce poate să facă acum guvernarea? Spuneți-mi mie, ce poate face președintele sau ce poate face procurorul general, când acesta este cetățean al statului Israel și niciun stat nu-și extrădează propriii cetățeni? Ce vorbim noi? Asta este o chestiune politică pură care este speculată în campania electorală și, în general, anticorupția e un subiect de campanie. Campaniile generale de combatere a corupției nicăieri în lume nu au dat rezultate și nicăieri nu au produs rezultatele necesare. Corupția a fost eradicată acolo unde s-a acționat metodic, fără să se strige. Eu lucrez, bun, acum am câteva proiecte și în Ucraina și știu bine cum stau lucrurile acolo la ei, unde s-au pornit și ei cu campaniile anticorupție. S-au împotmolit. În România, după ce a fost zeificat modelul românesc în Moldova, în ultimii au apărut asemenea informații despre ce se întâmpla și care era prețul pentru așa-numita „dreptate” și când am văzut și statisticile care erau, ele arătau îngrozitor, de fapt, era abuz peste abuz, de asta eu zic că...”Europa Liberă: Dl Tănase, în Republica Moldova au rămas două milioane de oameni.Alexandru Tănase: „Mai mulți cred că sunt...”Europa Liberă: Dacă un milion e plecat peste hotare, dacă mai sunt 400 de mii în stânga Nistrului, dar aici s-ar părea că mai ușor s-ar putea face ordine.Alexandru Tănase: „Nu este vorba de dimensiunea țării și numărul populației nu are nicio importanță. Depinde de capacitatea politicienilor și inteligența politicienilor de a elimina mecanismele care permit corupția. Noi vorbim despre schemele de achiziție a energiei electrice, este suficient ca parlamentul mâine să dea o lege și să interzică achiziția de curent electric din teritoriile care nu sunt controlate de autorități oficiale și s-a închis subiectul. Vom cumpăra fie de la autorități ucrainene, care, vrei, nu vrei, sunt controlate, monitorizate și sunt transparente, fie din România, unde iarăși ai de a face cu entități supuse controlului fiscal, politic etc. Cât timp o să cumpărăm curent din Transnistria, când ei fură gazul rusesc, nu se știe cât costă curentul ăsta și cum ni-l vând nouă, care sunt feedback-urile și care sunt comisioanele luate, noi o să avem tot timpul corupție pe zona importului de energie. Poftim, avem exemplul cu „Metalferos”-ul, celebrul, cu barbă „Metalferos”. A fost suficient să fie schimbate două acte normative și acum toți moldovenii colectează metal, îl vând mai departe și toată lumea este fericită. În spatele fiecărei scheme se află o anumită reglementare legală, care permite parazitarea sau crearea unui monopol, aceste două elemente sunt. Vă rog frumos, în atâția ani nu am auzit, în afară de „Metalferos” și curent, de alte scheme nu am auzit, mai mult sunt povești gazetărești, dar nu am văzut ceva mai mult sau mai puțin aranjat pe hârtie. Identificați unde sunt problemele acestea și modificați.”Europa Liberă: S-a vorbit, scheme multe la achiziții, în primul rând, de tot felul achiziții...Alexandru Tănase: „Achizițiile sunt un domeniu unde se fură cred că în toată lumea. Da, corupție există, unde sunt achiziții și bani publici este corupție, dar și aici sunt instrumente, există tenderele electronice. La noi a fost implementat sistemul acesta, nu funcționează poate așa cum trebuie să funcționeze, dar poate fi perfecționat ca să eliminăm, în general, participarea factorului uman. Uitați-vă cum au loc licitațiile în Uniunea Europeană, fără participarea factorului uman. Haideți să facem asta și în Moldova și atunci o să rezolvăm problema cu achizițiile, să nu împărțim banii clientelar la primarii noștri, pentru că sunt primari care repară gardul școlii cu câte 100 de mii de lei în fiecare an. Așa-i? Și-i foarte clar ce-i cu reparațiile acestea când te uiți, dar politicienii în continuare le dau, din cauză că ei le furnizează voturi în campaniile naționale, adică lucrurile sunt legate, nu le putem lua separat sau cumva fragmentar că, dle, uite, sunt scheme. Eu îmi amintesc că acest domn care a fost ministru al economiei în 2019, îmi scapă numele lui...”Europa Liberă: Vadim Brînzan?Alexandru Tănase: „Da. Cum povestea el, de parcă era Ion Creangă în Amintiri din copilărie, cum se fură de la fabrici sute de milioane și cum sunt scoase în zonele offshore. Îți venea să-ți iei pop-corn și bere și să urmărești spectacolele astea. Orice om care are studii elementare știe că nu poți scoate un leu, deoarece la fiecare plată externă sunt mecanisme, sunt autorizații, este contabilitate, sunt consiliile de administrație, plafonări și nu poți să faci așa ceva.”Europa Liberă: Dl Tănase, totuși politicienii fac multe mișmașuri, pornind și de la concesionarea aeroportului, pornind și de la orice chichiță care îi în favoarea afacerii cuiva, imediat vine în parlament și zice că trebuie amendată o lege?Alexandru Tănase: „Absolut. Eu sunt de acord că politicienii fac, dar nu este bine să generalizăm, nu fac toți politicienii, așa-i?”Europa Liberă: E adevărat.Alexandru Tănase: „Fac unele personaje care au conexiuni obscure cu centrele de decizie, nu neapărat cu cele formale. Eu pot să vă zic fără niciun fel de exagerare, majoritatea deputaților care sunt în parlament, eu nu știu din legislatura asta, că nu-i cunosc pe mulți, dar în celelalte erau oameni care trăiau din salariu. Puteți fi siguri de chestia asta și acum sunt foarte mulți care trăiesc din salariu, care nu au business sau alte surse de venit. Există problema...”Europa Liberă: De când există Agenția Națională pentru Integritate (ANI), totuși vedem și averile multor politicieni.Alexandru Tănase: „Eu cred că ANI-ul ăsta cumva este un instrument care a împușcat întârziat.”Europa Liberă: De ce?Alexandru Tănase: „Eu nu vă pot spune de ce. Eu nu știu cum a fost, însăși crearea lui a avut loc cumva anevoios și neinspirat, întâi a fost creată o instituție, după care s-a făcut altă instituție; inițial era un concept, acum este alt concept cu acești inspectori de integritate. Este un mecanism care s-a pornit foarte greu.”Europa Liberă: Dar averile e bine să fie verificate?Alexandru Tănase: „Toate trebuie verificate, este absolut firesc.”Europa Liberă: Și de ce ziceam? Pentru că în declarațiile de avere deseori apar 50 de loturi de pământ, case, mașini...Alexandru Tănase: „ANI-ul trebuie să-și facă datoria, sigur, ANI-ul trebuie să intervină, trebuie să ia și să verifice de unde, care este sursa. Bun, dacă ai 50 de parcele care au rămas de la părinți moștenire...”Europa Liberă: Nu vorbim de câțiva ari, dar vorbim de hectare întregi.Alexandru Tănase: „Dar dacă ai 20 de hectare în centrul Chișinăului, eu cred că e o problemă. Da, ei trebuie să-și facă datoria, dar el ca și mecanism nu funcționează, deoarece până acum ce am urmărit eu, hai să zic așa, dosarele care au fost scoase în evidență, ele ne arată că au fost cu dedicație instrumentate, nu s-au luat toate laolaltă, din cauză că sunt foarte mulți oameni care trăiesc completamente altfel, decât arată declarația lor de venit și încolo, nu știu din ce cauză, nu se bagă nimeni. În schimb, dacă...”Europa Liberă: E de datoria lor să facă ordine pe întreg spațiul politic?Alexandru Tănase: „Este. Și aici avem o problemă. Avem o problemă din cauză că instituțiile nu-și fac datoria. Și eu cred că ele trebuie încurajate. Dacă avem un șef de instituție și instituția este amorfă, este nefuncțională, sigur că el trebuie înlocuit, adusă o altă persoană care va fi mai vie, dar să nu picăm pradă tentației de a folosi instituțiile represive, cum a fost în perioada aceluiași Plahotniuc, când, de fapt, ele acționau foarte eficient, dar cu foarte multă dedicație, într-o singură zonă.”Europa Liberă: Dar cum au ajuns să fie instituții represive?Alexandru Tănase: „Ele n-au fost niciodată reformate. Sunt moștenite din Uniunea Sovietică. Procuratura, ca filosofie, ca valori, este o procuratură sovietică, cu toate reformele pe care le-am făcut. Bine, sunt și lucruri pozitive, cel puțin cu actualul Procuror General, modul cum a fost el numit. Totuși, numirea lui a fost scoasă de sub imperiul politic de partajări, nu s-a împărțit funcția asta, din cauză că există un mecanism care nu permitea partajarea ei. Dar până la această lege, era obiectiv că se partaja. Nu l-a partajat Voronin, că nu avea nevoie, pentru că el avea toată puterea și numea pe cine vroia. Dar cum se ajungea la guvernarea de coaliții, îmi amintesc planul acesta care a fost în legătură cu partajarea procurorilor, sigur că nu trebuia făcut lucrul acesta.”Europa Liberă: Spuneau că s-au cumpărat funcțiile de procuror.Alexandru Tănase: „Mie îmi pare foarte rău de un sigur lucru. și nu numai mie, ci și multor oameni care erau în perioada aceea, cum și noi, parte a puterii.”Europa Liberă: Exact.Alexandru Tănase: „Noi am aflat despre lucrul acesta la distanță foarte mare de timp de când s-au întâmplat și oamenii care au știut ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat au preferat să închidă gura și au acceptat jocul acesta. Și aici este greșeala lor, care le-a jucat multora festa mai apoi. Dacă măcar în prima clipă când a apărut informația că s-a tranzacționat sau că există măcar un asemenea tip de partajare, că ar apărea informația asta, eu vă garantez că foarte multă lume s-ar fi opus și nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta niciodată.”Europa Liberă: Dar asta a fost târgul doar între liderii politici?Alexandru Tănase: „Nu vreau eu să mă întorc înapoi acuma, că au trecut atâția ani de zile, și dacă n-am spus atunci, nu vreau s-o fac pe deșteptul acuma.”Europa Liberă: Dar nu vreți o ușurare a sufletului?Alexandru Tănase: „Dar n-am fost eu parte la procesul acesta, ca să am de ce să mă ușurez. Dar am discutat cu foarte mulți colegi de-ai mei mai apoi, post-factum, când lucrurile au devenit evidente. Foarte multă lume ar fi refuzat, s-ar fi opus vehement la o astfel de tranzacție. Dar nimeni nu a știut nimic. Noi am aflat despre asta când au apărut primele conflicte, la distanță de un an de zile.”Europa Liberă: Totuși, sub privirea tuturor politicienilor, au început să-și facă loc oligarhii.Alexandru Tănase: „Depinde ce înseamnă oligarhizarea. Noi nu avem oligarhi în accepțiunea clasică a cuvântului. Oligarh înseamnă om foarte bogat, care controlează fabrici, uzine, economie națională...”Europa Liberă: Păi, și în R.Moldova n-au fost persoane care verificau tot ce se întâmplă?Alexandru Tănase: „Că verificau e altceva. Unde-i Oligarhul? Vreau să-l văd! Ce ramuri ale economiei au fost controlate de persoane, care influențau politicul?”Europa Liberă: Mefalferosul!Alexandru Tănase: „Metalferos era întreprindere de stat. Nu încercați, că n-o să găsiți. Nu cade sub calificarea de oligarhie. În Ucraina avem oligarhi. da, el are 10 mine, 20 de fabrici, își cumpără două canale de televiziune și zece deputați în parlament – ăsta e oligarhul clasic. Noi n-am avut așa ceva.”Europa Liberă: Da regim autoritar am avut?Alexandru Tănase: „Am avut un regim închis, nedemocratic. Formal, el respecta anumite reguli democratice, dar era un regim nedemocratic în esență. Și consecința am văzut-o. Exact cum a fost regimul lui Voronin, nu-i poți zice autoritar, ci nedemocratic. El a generat efectele din 7 aprilie și au plecat de la putere cu explozie și cu scandal. Guvernarea democrată...”Europa Liberă: Guvernarea lui Plahotniuc!Alexandru Tănase: „Da, da. Formula Dvs. e mai potrivită. Această guvernare a generat o mostruozitate de putere și care s-a încheiat cu o explozie, revoluția ambasadorilor, cum se numește ea, din 2019, și o schimbare, chiar dacă n-a fost violentă, a fost un transfer forțat de putere.”Europa Liberă: Să analizăm aceste două scenarii postelectorale. Ce se întâmplă dacă se coagulează și obțin o victorie cei de stânga și ce se întâmplă dacă totuși obțin victoria cei de dreapta? Alexandru Tănase: „Dacă PAS reușește să ia 51 de mandate, ei vor guverna singuri. Va fi o guvernare complicată, cu o opoziție foarte răutăcioasă și total distructivă, este absolut evident, cu multe necunoscute în față. Al doilea scenariu ar fi dacă PAS ia mai puțin decât e necesar pentru a forma guvernul, 45-43 de mandate, ei vor trebui să coalizeze cu cineva sau să meargă în opoziție. Având președintele, ar fi o prostie să mergi în opoziție, asta înseamnă că ei vor coaliza. Din toți cei care se prefigurează în situația aceasta acum, astăzi, și sunt creditați cu șanse de a accede în parlament, eu, ăn afară de PSRM, nu văd o altă formațiune cu care PAS ar putea face coaliție.”Europa Liberă: Se zice că în aceeași apă nu mai poți intra a doua oară.Alexandru Tănase: „Se mai intră, se mai intră și a doua și a treia (oară).”Europa Liberă: Unioniștii nu ar avea nicio șansă să acceadă în parlament?Alexandru Tănase: „Unioniștii au o problemă de leadership. E o chestie uimitoare, având un bazin electoral de 30-35 la sută, am văzut că IMAS a dat chiar 50 la sută, să nu ai capacitatea să treci în parlament. Liderii partidelor unioniste, nu rezonează alegătorul ordinar cu ei, înseamnă că e o problemă cu ei. S-ar putea, de data asta, să fie un alt rezultat, s-ar putea să treacă un partid. Din punctul meu de vedere ar fi formula ideală, ca un partid unionist să acceadă în parlament, ca să-i acceadă la guvernare într-un guvern de coaliție cu PAS. Asta ar fi cea mai sănătoasă formulă pentru societate și care realmente ar permite menținerea unui regim democratic, ar echilibra actul guvernării, ar estompa pornirile astea care sunt cu nasul pe sus, ca să se ofere o guvernare stabilă măcar patru ani de zile.”Europa Liberă: Pe segmentul ăsta unionist lansează invitații pentru coalizare Octavian Țîcu și PUN, pe deoparte, și filiala AUR pe de altă parte.Alexandru Tănase: „Ei își lansează toți, unii altora, invitații la ora 9 și la ora 10 se înjură ca la ușa cortului. Când vrei să faci o coaliție, nu-ți lansezi invitații. Voronin cu Dodon s-au întâlnit, au rezolvat, au făcut coaliția și după aceea am aflat noi din presă că ei au dat formă la înțelegerea pe care au avut-o.”Europa Liberă: Ei au spus că au discutat, au negociat și apoi au bătut palma.Alexandru Tănase: „Da, și după aceea a apărut comunicatul PCRM. Dar astea sunt chestii formale. Realmente, acolo a fost luată decizia, când ei doi s-au înțeles. Or, ceea ce se întâmplă pe zona aceasta unionistă, nu-i cunosc pe toți, dar oamenii nu comunică între ei și, realmente, ambiția fiecăruia de a fi lider etern național numărul unu, ca mai apoi în manualul de istorie să figureze numărul tău, este mai importantă decât scopul în sine. Or, eu cred că ei nu conștientizează, mulți dintre cei care reprezintă segmentul ăsta unionist, cât de importanți sunt ei astăzi! Deoarece s-ar putea ca partidelor proeuropene să le lipsească anume voturile acestea, 7-8 mandate care să ne permită să ieșim din mocirla asta și să pășim în altă direcție.”Europa Liberă: Despre prezența AUR ce părere aveți?Alexandru Tănase: „Surpriza surprizelor a fost AUR pentru mine, cel puțin la alegerile românești. Eu nu am crezut că e posibil în România să apară o formațiune politică cu un asemenea rezultat!”Europa Liberă: Și cum vedeți prezența lor în R.Moldova? E deosebită de cea din România?Alexandru Tănase: „AUR este un partid antisistem, mesajul antisistem în România a prins. Ei votează completamente altfel decât moldovenii, sunt mai atenți la nuanțe.”Europa Liberă: Da, dar oricum l-au adus pe AUR în parlamentul de la București.Alexandru Tănase: „Românii, într-un fel, s-au îmbătat de povestea asta frumoasă a UE și au început să-și pună niște semne de întrebare legate de: în ce măsură se pierde din suveranitatea României? Ce este bine? Ce este rău? Și mesajul antisistem a prins. Întrebarea mea este în ce măsură moldovenii sunt capabili să digere un astfel de mesaj?”Europa Liberă: Ce șanse ar avea AUR în R.Moldova?Alexandru Tănase: „E foarte complicat să vă spun.”Europa Liberă: Și cine ar fi alegătorii lor?Alexandru Tănase: „Aceiași.”Europa Liberă: Care aceiași? Alegătorii lui Băsescu sunt și alegători AUR?Alexandru Tănase: „De ce nu? George Simion, care este liderul acestui partid, era, de fapt, mai cunoscut în R.Moldova decât în România.”Europa Liberă: Și acuma Octavian Țîcu e mai cunoscut decât Vlad Bilețchi.Alexandru Tănase: „Da, e adevărat, dar, totuși, lumea nu va vota pentru Vlad Bilețchi, va vota pentru AUR. Cei care vor vota pentru PAS, vor vota pentru Popușoi sau pentru președinta Sandu? Simbolul e altul.”Europa Liberă: Cum se vor împărți, totuși, opțiunile electoratului unionist în R.Moldova? Alexandru Tănase: „Nu cred că cineva ar putea să vă dea un răspuns rezonabil.”Europa Liberă: Dvs. urmăriți acest curent și de aceea vă întreb.Alexandru Tănase: „Eu nu urmăresc, eu vă spun cum aș vrea să fie. Eu cred că electoratul unionist ar fi bine să fie reprezentat în parlament, să aibă o reprezentare suficientă.”Europa Liberă: După cine să meargă alegătorul unionist?Alexandru Tănase: „N-am să vă răspund la întrebare, deoarece ar însemna să-l favoizez pe unul sau pe celălalt și ar putea să dăuneze.”Europa Liberă: Despre alegeri democratice, libere, corecte să vorbim în continuare. Pe când erați președinte la Curtea Constituțională (CC), ați elaborat șase adrese pe care pe care le-ați prezentat legislativului. De ce nu s-au luat în calcul și care a fost raționamentul atunci să le elaborați, dacă legiuitorii nu țin cont de ele?Alexandru Tănase: „Păi, ele sunt obligatorii.”Europa Liberă: Să revenim la fiecare dintre ele. Votul din diasporă?Alexandru Tănase: „Votul din diasporă n-a fost reglementat până la urmă, s-au făcut anumite modificări. Esența n-au implementat-o. Problemele au rămas aceleași, dar formal au bifat. Ei au modificat Codul penal, câte ceva au făcut și când începi să discuți la modul practic, ei își spun: stai că am făcut lucrul acesta”Europa Liberă: Da, dar CC a indicat problemele clare.Alexandru Tănase: „Problemele au rămas neschimbate. S-au schimbat anumite realități. Problema implicării bisericii – nerezolvată. Problema votului din diaspora – nerezolvată. Problema votului din teritoriile ocupate – nerezolvată.și intrăm cu același bagaj pe care l-am avut. Am avut un articol, încă un an în urmă, când era la putere guvernarea PSRM și cu PAS și i-am încurajat: folosiți momentul acesta și schimbați toate acestea, că sunt bune, dați pragul acesta electoral mai jos. Comisia de la Veneția de 20 de ani bate alarma că e prea mare pragul acesta. Distrugi pluralismul politic. că, dacă ai patru partide care iau câte 4 %, ai 30 la sută din voturi, nu este reprezentat, și apoi obții un parlament și oamenii zic că nu este legitim. Păi, da cum vrei tu să fie reprezentativ, când ai un sistem care ți-l mutilează și, în fond, îi favorizează pe cei mari. Acum lucrăm cu același sistem și favoriții sunt PSRM și PAS. Doi. Restul, toți, sunt în grupul de risc. Pe când, în mod normal, Voronin ar fi putut să meargă singur. Dacă ar fi avut un prag de 3%, pe care eu îl consider rezonabil, ar fi putut să meargă singur și nu s-ar fi întâmplat toate șmecheriile și toate aranjamentele astea obscure, doar pentru a accede în parlament, ca mai apoi, când se împart și fiecare fuge la căsuța lui și apar învinuirile de traseism. Noi perpetuăm același model.”Europa Liberă: De parcă ar fi un cerc vicios? Alexandru Tănase: „Sigur că da. Noi avem nevoie de o problemă politică. Asta este o problemă.”Europa Liberă: Cum ar trebui să se facă asta?Alexandru Tănase: „Asta ar trebui politicienii să vrea să o facă. Și n u când sunt în opoziție. Când erau în opoziție, aceștia de la ACUM vorbeau foarte clar despre votul preferențial, am citit câteva reacții, replici. Au fost la putere – de ce nu l-au implementat?”Europa Liberă: Au fost puțin la putere.Alexandru Tănase: „Suficient era! Vreau să vă zic că în luna iulie-august 2019 puteai să votezi tot ce vrei, totul s-ar fi votat! În schimb, atunci nu s-a votat nimic – o parte din guvernanți au plecat în vacanță, alții la mare, la bronzat. Au votat legea privind deșeurile. Eu țin minte că guvernul a trimis în perioada aceea, dacă nu greșesc, opt sau nouă proiecte în parlament, în patru luni de zile. Practic, nu s-a lucrat. Și era o perioadă extrem de propice pentru a face reformele sistemului politic! Doar după revoluții poți face așa ceva, după niște perturbări majore. Să-l comparăm pe Igor Dodon de astăzi cu Igor Dodon din 2019. Atunci el ar fi acceptat orice reforme! Tulburările au fost de o asemenea anvergură, încât lumea conștientiza că sistemul nu mai poate funcționa așa, trebuie să construim altceva. Mai apoi lucrurile se sedimentează, se aranjează, lumea se obișnuiește, se adaptează și ajungem unde am ajuns.”Europa Liberă: Despre votul cetățeanului din stânga Nistrului v-ați creat o impresie?Alexandru Tănase: „Ce a spus CC, hai să zicem așa, ca să nu mă dau eu cu părerea? Poți face campanie electorală și poți aduna voturile acolo unde tu poți asigura regulile și legalitatea. Atâta timp cât noi nu putem face campanie în stânga Nistrului, eu cred că nicio persoană de acolo nu trebuie să voteze, niciuna!”Europa Liberă: Dar nu i s-ar încălca drepturile omului de a alege?Alexandru Tănase: „Dreptul electoral nu este un drept absolut. Dreptul la viață este absolut, el nu poate fi încălcat, dar drepturile politice pot fi încălcate, din cauză că atunci când tu nu ai partide care să facă campanie acolo, când numai socialiștii și comuniștii au acces acolo și tu aduci buluculul acesta de oameni să voteze, spuneți-mi, vă rog, care e fair-play-ul și care e echitatea?! Noi trebuie să înțelegem un singur lucru: o asemenea anomalie cum se întâmplă la noi cu Transnistria nu există nicăieri în lume. De fapt, pe deoparte, avem teritorii ocupate, avem oameni care ne sunt ostili, așa-i? Noi le cumpărăm medicamente, le plătim facturile, noi le dăm piața noastră ca să-și vândă produsele, folosind DCFTA, ca să-și poată ei vinde produsele, iar ei fac în continuare campanie împotriva noastră și noi trebuie să le dăm voie să voteze. Așa ceva nu există! Noi trebuie să blocăm posibilitatea de a vota până în momentul când întreaga Transnistrie nu va fi permis să fie parte a sistemului electoral moldovenesc, când toate partidele o să poată să meargă în toate localitățile să-și exprime programul, ca oamenii să știe pentru cine votează. Dar așa, pentru ce votează ei? Că o să le spună de la Moscova hai, mânați trei mii de oameni să se ducă frumușel până la Varnița, cum a fost de fiecare dată? Păi, lucrul acesta distorsionează tabloul aici, în R.Moldova și nu trebuie să-l acceptăm. Aceasta este logica hotărârilor CC. Nu e interdicția, dar posibilitatea de a face campanie acolo unde tu ai asigurată aplicarea legii. Nu poți aplica legea – nu faci campanie acolo.”Europa Liberă: De ce politicienii vor să folosească biserica în campania electorală?Alexandru Tănase: „E o moștenire sovietică. Biserica obține privilegii de la stat. Ei nu plătesc taxe la stat. Pentru ei nu există interdicții, carantină etc. Ei au libertatea de a spune orice. Dar în schimb ei mână oamenii la vot, pe cei care sunt mai întunecați, să zic așa, sensibili la mesajele lor. Asta e corupție, cea mai clasică schemă de corupție, când politicienii dau bani, dau favoruri, dau privilegii și în schimb obțin voturi.”Europa Liberă: Și asta într-un stat laic, unde biserica e despărțită de stat.Alexandru Tănase: „Într-un stat de drept, pentru că laicitatea aici mai puțin contează. În Germania biserica plătește taxe.dacă tu obții profit, vinzi lumânări, înseamnă că plătește taxă! Dacă tu plătești salarii la oamenii care sunt acolo, plătește taxă. De ce dacă un comerciant vinde aceeași lumânare trebuie să plătească taxă și biserica nu trebuie să plătească.”Europa Liberă: Votul din diaspora, cât de hotărâtor rămâne el pentru direcția în care trebuie să se îndrepte R.Moldova? Alexandru Tănase: „El va fi mereu important, fiindcă noi suntem foarte mulți moldoveni peste hotare. Și eu sunt peste hotare. M-am înscris să votez în Kazahstan. Am făcut cred că prima aplicație la CEC, ca să deschidem o secție de votare, pentru că suntem mai mulți într-o regiuni, și să putem să mergem să votăm. El este important din cauză că moldovenii sunt lucrează peste hotare.”Europa Liberă: Dar condițiile care le sunt create cetățenilor din străinătate pentru ca să-și exercite aceste drepturi de vot? Alexandru Tănase: „Ideale! Nu cunosc niciun stat care oferă o asemenea larghețe votului diasporei. Eu vreau să vă zic că sunt, în general, țări care nu permit votul peste hotare, georgienii, balticii, foarte mulți.”Europa Liberă: Păi, dar fiecare al treilea, al patrulea cetățean se află peste hotare. Alexandru Tănase: „Jumătate din populația Letoniei se află peste hotare și nu votează. Nu e așa. Sunt nuanțate. Noi avem o legislație foarte permisivă, foarte bună, la ultimele alegeri s-a votat și am văzut că cine au vrut să voteze, au votat toți. Da, poate au fost anumite situații când n-au ajuns buletine, se întâmplă oriunde excese, dar de regulă,la ultimele alegeri prezidențiale, toți care au vrut să voteze, au votat. Au stat puțin la coadă, dar n-ai ce face, nu poți asigura în Berlin condițiile pe care le poți asigura la Chișinău. Aici ai și justiție, ai și bani, ai totul, pe când un ambasador, sărmanul, trebuie să se rupă în patru ca să reușească să fluidizeze chestia asta.”Europa Liberă: Despre forma de guvernare în R.Moldova să discutăm.Alexandru Tănase: „Da, e o problemă cu forma de guvernare. R. Moldova este un stat parlamentar și el trebuie să rămână parlamentar, indiferent de orice, am fost foarte consecvent în sensul acesta.”Europa Liberă: Dar Dvs. l-ați adus către semiprezidențial.Alexandru Tănase: „Niciodată.”Europa Liberă: Păi, Igor Dodon nu a fost votat prin vot direct?Alexandru Tănase: „Dar nu are nicio legătură. Ce legătură are forma de alegere a președintelui cu forma de guvernământ?”Europa Liberă: Are, pentru că dacă se alege președintele în parlament e una, iar dacă se alege de către cetățeni e alta.Alexandru Tănase: „Nu, absolut! Repartizarea puterii, competențele determină forma de guvernământ. Poți să alegi președintele în parlament, dar dacă îi dai competențe ca el să poată să domine executivul și parlamentul, va fi republică prezidențială. Nu determină procedura de vot. Noi avem un model exact ca și în Lituania, unde președintele este ales direct de cetățeni, dar are un volum de competențe foarte mic, mai mult protocolar, este o figură politică. Este modelul parlamentar clasic, n-are importanță cum se alege.”Europa Liberă: Dar s-au făcut presiuni asupra CC atunci, în 2016?Alexandru Tănase: „Nu, dar de ce trebuia să facă cineva presiuni? Era o decizie logică, în primul rând, sprijinită de toată societatea. Toată lumea a aplaudat, toată clasa politică. Întreg parlamentul s-a adresat cu solicitarea asta. De fapt, n-a fost nimeni împotriva ei. Și decizia este foarte bună. Dacă nu existau alegeri directe, nici într-o formulă dna Sandu nu ajungea președintele R.Moldova prin parlament.”Europa Liberă: Dar poate nici Igor Dodon, în 2016, nu ajungea președinte? Alexandru Tănase: „Și nici Igor Dodon nu ajungea. Da, dacă era numit un alt președinte de către parlament la acea vreme, nu prin alegeri directe, cine știe dacă el ar fi făcut turnura pe care el a făcut-o în 2019 și s-ar fi terminat guvernarea lui Plahotniuc? Aici sunt foarte multe nuanțe, trebuie să le vedem pe toate puse cap-coadă, dar vă spun cu certitudine, nici într-o conjunctură nu ar fi fost posibil de cumulat 61 de voturi pentru o persoană cum este Maia Sandu. Eu o respect și eu aș fi votat-o, și am votat-o, dar în parlament opțiunile sunt absolut diferite. Și niciun parlament nu ar fi admis un președinte cu astfel de ambiții. Ar fi ales o figură slabă.”Europa Liberă: De ce?Alexandru Tănase: „Pentru că asta este logica sistemului care a fost creat în 2001. Președintele putea fi puternic numai dacă el lua totul, cum a fost cu Voronin, ceea ce este nedemocratic. Cum am ajuns la democrație, președintele a ajuns o figură slabă. Cu tot respectul pentru dl Timofte.”Europa Liberă: Dar cum se va clarifica cu forma de guvernare în R. Moldova?Alexandru Tănase: „Forma de guvernare nu trebuie atinsă. Avem republică parlamentară, toate lucrurile sunt aranjate, nimic nu trebuie schimbat, trebuie fiecare să-și exercite rolul său și atribuțiile sale cum este indicat în Constituție. Dar cei care instigă acuma, de fapt instigă, am văzut câteva opinii, inclusiv un interviu cu un redutabil analist politic care nu locuiește în R.Moldova și care la anumite perioade de timp îl consilia și pe Tkaciuk, și pe Voronin etc. instigă la republică prezidențială.”Europa Liberă: Vă referiți la Vladimir Socor? Alexandru Tănase: „Exact. Este o mare diversiune. Comisia de la Veneția are o mare diversiune. Comisia de la Veneția are o poziție constantă în zeci, dacă nu în sute, de recomandări unde clar este valoarea republicii parlamentare. Dar când este vorba de spațiul post-sovietic, este total descurajată orice încercare de a muta polul de putere spre președinte. Nu veți găsi o virgulă într-un standard internațional care ar sprijini ideea de a avea un președinte puternic. Un președinte puternic este calea spre dictatură, un președinte puternic este calea spre autoritarism.”Europa Liberă: Și credeți că Maia Sandu, de exemplu, ar putea să instituie o dictatură?Alexandru Tănase: „Maia Sandu nu este președinte pe viață. Maia Sandu are un mandat pentru patru ani de zile. Nu este exclus ca atunci să avem un alt președinte, care să aibă alte viziuni. Noi nu trebuie să legăm instituțiile de persoane. Persoanele sunt persoane și instituțiile instituții. Și eu cred că greșeala lui Dodon, i-am spus-o și lui, a fost atacul sistematic la republica parlamentară și demolarea republicii parlamentare toți anii aceștia. Când a ajuns în opoziție cu dna Sandu el de acum nu mai avea argumente și el, moral, a pierdut acest război. Și dna Sandu, având un precedent atât de frumos creat, ea nu putea să nu-l folosească și să-și obțină scopul lui. Dacă dl Dodon respecta și se încadra perfect în limitele parlamentarismului, dacă el semna legile pe care trebuia să le semneze fără ca să fie nevoie suspendările astea, dacă ar fi acceptat remanierile așa cum spune Constituția, nu cum îi vrea lui mușchiul, dna Sandu ar fi fost astăzi în altă poziție și eu cred că conflictele ar fi arătat completamente altfel. Dumnealui este cel care a deschis poarta spre astfel de confruntări. Deci noi trebuie să fim foarte atenți cu instigările la modificarea formei de guvernământ, deoarece nicăieri nu a adus nimic bun, nu există niciun exemplu măcar să fi adus. Și avem de fapt două republici prezidențiale, Ucraina și Federația Rusă, altele nu-s.”Europa Liberă: De ce? Și Belarus.Alexandru Tănase: „Doamne iartă-mă, dacă asta este formă de guvernământ! Chiar Franța, care este pro-prezidențială, sunt o sumedenie de mecanisme care contrabalansează puterea președintelui de a lua anumite decizii.”Europa Liberă: Dar de ce s-a acreditat idee în societate că Alexandru Tănase, în 2016, l-a favorizat, l-a ajutat pe Igor Dodon să devină președinte?Alexandru Tănase: „Păi, nu Alexandru Tănase, ci CC.”Europa Liberă: CC, care-l avea în frunte pe Alexandru Tănase.Alexandru Tănase: „Care avea un singur vot. Nimeni nu știe cum am votat eu și nimeni nu știe care au fost dezbaterile în cadrul acestei probleme, de asta lumea vorbește. Dar este o decizie foarte bună, este una din deciziile pe care eu le apreciez extrem de mult, care a rezolvat o problemă. Să ne imaginăm că am fi rămas în cadrul sistemului vechi. Constituția nu putea fi modificată, corect? Înseamnă că venea varianta dl Ghimpu, dl Lupu, dl Timofte, așa-i? Sau interimate, sau un președinte slab, așa-i? Alte opțiuni nu erau, pur și simplu nu existau. Puteau să fie trei anticipate, una după alta, dar oricum nu se rezolva. Asta a fost singura soluție pentru a rezolva o problemă pentru mulți ani înainte. Sistemul funcționează și vreau să zic că alegerea lui Igor Dodon a permis schimbarea de guvernare din 2019. Că dacă era numit un personaj obscur, mediocru, prin aranjamente parlamentare, el n-ar fi întors niciodată macazul cum a făcut-o Dodon.”Europa Liberă: Dar Dvs. puteți deschide parantezele, Vladimir Plahotniuc și l-a dorit pe Igor Dodon președinte?Alexandru Tănase: „De unde știu eu? Eu n-am comunicat niciodată asemenea chestii, ele mă depășesc și aria mea de interese le depășește, cu atât mai mult asemenea tip de discuții.”Europa Liberă: Ideea cu kuliocul a fost una inspirată?Alexandru Tănase: „În ce sens? De a mediatiza?”Europa Liberă: Nu, în general, ce s-a întâmplat cu acel caz?Alexandru Tănase: „Eu l-am văzut la televizor, cum l-a văzut toată lumea. Eu n-am fost parte nici a PSRM, nici a PDM și nu știu cum arată lucrurile, dar este absolut clar că este o problemă cu finanțarea partidelor politice. Este clar că toți liderii de partide iau kuliocul dintr-o parte sau alta, pentru a-și plăti, chiriile, sediile, salariile, pentru a-și putea plătit mass-media etc.”Europa Liberă: Dacă ar dispărea problema banilor, clasa politică ar avea altă față?Alexandru Tănase: „Nu neapărat e o legătură cauzală chiar atât de directă. Dar eu cred că trebuie mărită finanțarea partidelor, alocațiile de la bugetul de stat trebuie mărite, partidele trebuie finanțate plenar și astfel problema necesității liderilor de a căuta soluții în altă parte va dispărea. În caz contrar, eu o să vă spun, sunt convins că toate partidele primesc bani din diferite surse. Doar că nu pe toți îi filmează, asta e toată problema.”Europa Liberă: Ce înseamnă diferite surse?Alexandru Tănase: „Nu am idee, că nu mai sunt în politică de 10 ani de zile.”Europa Liberă: Vă doriți să reveniți în politică?Alexandru Tănase: „Nu, categoric, eu am alte ocupații. Dar mă interesează, în general, ceea ce se întâmplă în spațiul public, pentru că specializarea mea de constituționalist mă obligă să cercetez anume fenomenul acesta. Și el este foarte interesant și îmi pare foarte rău că noi de multe ori ratăm acolo unde nu e cazul. E suficient măcar un ciclu să-l ducem cap-coadă corect și să vedeți că lucrurile or să se schimbe.”Europa Liberă: Un ciclu de patru ani?Alexandru Tănase: „Un ciclu de patru ani. Eu foarte mult am mizat pe dna Sandu, eu sincer am crezut că acesta va fi omul care va ști să se mențină în limitele legale. Da, într-adevăr, poți fi regina Angliei sau poți fi Traian Băsescu, ai două opțiuni, eu am crezut că ea va opta pentru regina Angliei. Având un asemenea sprijin popular, ea își poate impune agenda sa oriunde, nimeni nu poate s-o contrazică. Dar dumneaei a preferat altă opțiune. Asta înseamnă că noi am ratat și ciclul acesta. Gata, l-am ratat.”Europa Liberă: E devreme de spus, pentru că de abia și-a început mandatul.Alexandru Tănase: „Nu, nu, nu. Mă refer la cum sunt aranjate distribuirea puterilor și exercitarea puterii de stat. Eu cred că e clar cum va fi.”Europa Liberă: Vedem surprizele alegerilor din 11 iulie și după asta, totuși, se va clarifica.Alexandru Tănase: „Eu sper foarte mult ca după alegerile din iulie lumea să tragă aer în piept, să iasă din tranșee, să administreze țara și să încerce de fiecare dată să înțeleagă spiritul unor anumite reglementări democratice în momentul în care ei exercită puterea.”