КС отклонил запрос о запрете партии "ШОР"
TodayMoldova, 14 mai 2021 13:50
Конституционный суд (КС) Молдовы отклонил запросы группы депутатов парламента о проверке законности функционирования политической партии "Шор", лидер которой Илан Шор ранее оказался в центре коррупционного скандала, - сообщает тг-канал Евразийская Молдова со ссылкой на пресс-службу КС.
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13:50
Конституционный суд (КС) Молдовы отклонил запросы группы депутатов парламента о проверке законности функционирования политической партии "Шор", лидер которой Илан Шор ранее оказался в центре коррупционного скандала, - сообщает тг-канал Евразийская Молдова со ссылкой на пресс-службу КС.
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