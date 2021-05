Astăzi începe perioada în care pot fi depuse documentele necesare pentru înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul R.Moldova

13:20

Primăria municipiului Chișinău informează că a fost lansat procesul de creare a Agenției de Dezvoltare Regională Chișinău. Astfel, membrii acestui organ au fost aleși 5 primari din suburbiile capitalei: com. Budești, com. Bubuieci, com. Ciorescu, satul Ghidighici și orașul Sîngera. În acest sens, Primarul General, Ion Ceban a convocat astăzi o ședință de lucru cu …