Partidul Șor, fără emoții după decizia Curții Constituționale

Documentarul românesc „Cum am trăit într-o pădure”, realizat de Dite Dinesz de la TVR Timişoara, în seria „Izolaţi în România”, a obținut Marele Premiu la Gala Prix CIRCOM acordat de CIRCOM - European Association of Regional Television - organizaţie care reuneşte 376 de staţii TV din 38 de ţări şi premiază anual cele mai bune producţii ale acestora, notează TVR Moldova. „E greu să crezi atunci când eşti într-o pădure, când ţi-e frig sau teamă că nu mai întâlneşti oameni, că va veni o zi ca aceasta...cu aplauze din toată Europa, cu dovada că oamenii noştri din munţi au multe de spus, că vieţile lor nu au trecut în zadar, în tăcere, în păduri. Sunt izolaţi în munţi, sunt încă acolo, dar astăzi, le mulţumim că prin povestea lor au adus România alături de marile televiziuni publice. E rândul României să le răspundă, să nu-i uite! Ei încă ne aşteaptă să înţelegem sensul vieţii, aşa cum l-au trăit ei într-o pădure”, a declarat Dite Dinesz, jurnalista de la TVR Timișoara. Filmul TVR „Cum am trăit într-o pădure” a intrat în Marea Finală alături de alte 10 producţii din Norvegia, Franţa, Cehia, Marea Britanie, Irlanda şi Olanda, câştigătoare la cele 11 categorii din concurs: Documentare, Divertisment şi dramă, Jurnalism de investigaţie, Minorităţi în societate, Cel mai original şi inovator program, Muzică şi arte, Programe de ştiri, Video-jurnalism, Europa, Reportaje de ştiri, Tinere talente -Young Onscreen Talent, premiu oferit de TVR în memoria jurnalistei şi profesoarei de jurnalism Vanda Condurache, de la TVR Iaşi, o figura marcantă în cadrul CIRCOM. La ediţia din acest an, au fost premiate cele mai bune producţii realizate de televiziunile regionale europene pe parcursul anului 2020, documentarul „Cum am trăit într-o pădure” semnat de Dite Dinesz fiind declarat câştigător şi la Categoria „Minorităţi în societate”, în timp ce programul „Adevăruri despre trecut – Foametea” al Ralucăi Rogojină a fost recompensat cu menţiune specială la Categoria „Documentare”. Programele premiate ale Televiziunii Române au intrat în competiţie cu producţii ale unor televiziuni celebre din Europa, precum BBC, France Televisions, RTBF etc. Distincţiile obtinuţe de Dite Dinesz şi Raluca Rogojina sunt cu atât mai importante pentru TVR şi România cu cât ambele producţii vor fi difuzate gratuit de către membrii CIRCOM, conform regulamentului competiţiei. La Prix CIRCOM Regional 2021 au fost înscrise peste 190 de producţii, iar câştigătorii au fost desemnaţi de un juriu de specialitate format din profesionişti de televiziune din 20 ţări europene, printre care şi reprezentantul TVR – Alina Amza, coordonator cu atribuţii de producător executiv al Departamentului TVR 1. Documentarul „Cum am trăit într-o pădure” va putea fi urmărit la TVR 1 pe 22 mai, de la ora 21,00. Difuzat în cadrul seriei „Izolaţi în România”, filmul „Cum am trăit într-o pădure” e rezumatul a cinci ani de căutări, regăsiri a sensului omului, aşa cum e înţeles el dincolo de munţi, în case mici cu un pat şi o masă. „E un film de pădure, în care nu auzi decât copaci, păsări şi câte un om umblând pe poteci cu gândurile sale”, după cum povesteşte Dite. E despre cei care trăiesc singuri în câte un cătun. Povestea lor a fost spusă prima dată în 2006, iar de 5 ani e din nou prezentă pe TVR 1, în seria „Izolaţi în România”. Echipa care a realizat filmul este formată din Marius Danci - imagine, Constantin Buţă - montaj, Dite Dinesz - realizator. Articolul România câștigă marele premiu la un festival european de televiziune apare prima dată în InfoPrut.