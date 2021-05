"Venea in intampinare un microbuz, cu viteza 120 de kilometri pe ora." Detalii despre accidentul produs in aceasta dupa-amiaza in apropiere de Balti - VIDEO

"Venea in intampinare un microbuz, cu viteza 120 de kilometri pe ora." Detalii despre accidentul produs in aceasta dupa-amiaza in apropiere de Balti - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md