Riscurile infertilității la bărbați. Cum poate fi prevenită afecțiunea

11:50

Pentru femeile care încearcă să combine familia și cariera este dificil să omită sentimentul de vinovăție, atât față de cei dragi, cât și față de afacere sau job-ul pe care îl au sau echipa pe care o conduc. Într-o carte recent publicată, intitulată „Puterea Mamelor” („Power moms”), mămicile care au atins trepte înalte în carieră, conduc corporații și combină cariera cu familia, au explicat de ce sentimentul de vinovăție față de serviciu și familie este o simplă pierdere de energie și un sentiment inutil. Unele concluzii ale „mamelor puternice” au fost publicate în Revista The Wall Street Journal. Una dintre acestea este și Andrea Jung, prima femeie CEO a companiei AVON, iar în prezent CEO a companiei americane de microfinanțare, care se dezvoltă cu pași rapizi, Grameen America, a decis să nu se simtă vinovată față de cei doi copii ai săi și cariera pe care și-o construiește. Angajată în calitate de manager de produse AVON în 1994, a fost mama care și-a educat copiii de una singură pe parcursul a 12 ani. Astăzi. femeia care a ajuns deja la o vârstă de 62 de ani ne împărtășește că „Să alegi un asemenea mod de viață înseamnă că într-o zi câștigă cariera, iar în alta - familia”. Din spusele ei aflăm că în acest drum a ajutat-o fraza pe care o repeta mereu „Nici măcar nu mă voi gândi la ceea ce nu sunt”. Unele mame puternice din generația mai tânără afirmă că „Întregul concept al vinovăției mamelor care lucrează este mai mult o invenție a societății”. Părerea îi aparține Lui Bony Lee, vice-președinte responsabil de finanțele corporative la compania americană de radiodifuziune Sirius XM holdings. „Nu mă simt vinovată pentru faptul că lucrez, ba chiar am ales adesea să lucrez în loc să îmi petrec timpul cu copiii”, a mai adăugat aceasta. Câteva dintre femeile care lucrează și își cresc copiii au povestit cum poate fi eliminat sentimentul de vinovăție și ce impact pozitiv are lipsa acestuia atât pentru carieră, cât și pentru copii. Iată câteva sfaturi care pot fi aplicate de către femeile care se pomenesc în aceeași situație: Oferă-i copilului voce în cariera ta În timp ce cariera sa în compania americană multinațională, producătoare de bunuri de larg consum, P&G, se dezvolta furtunos, Melanie Healey a fost nevoită să călătorească foarte mult în timp ce a fiul și fiica îi creșteau, dar din spusele ei, aceștia „niciodată nu i-au creat vreun sentiment de vinovăție”. Ceea ce a ajutat-o pe Melanie să-i facă pe Nick și Jackie să se simtă importanți este explicația rațională, pe care aceasta i le-a oferit de fiecare dată când a fost nevoită să plece într-o călătorie de business. Femeia a început să ofere aceste explicații atunci când Nick a împlinit 5 ani, iar Jackie 3. Puseuri de creștere la copii. Sfaturi pentru părinți. De fiecare dată când pleca, femeia îi asigura: „Îmi doresc să știți că mă gândesc la voi și mă voi întoarce la viitorul joc pe care îl vom planifica împreună”. Odată ce au devenit școlari, Melanie îi ruga pe copii să îi zică exact la ce evenimente importante din timpul anului școlar ar dori să o aibă alături. Dana Spinola, fondatoarea unei rețele de magazine de haine americane, Fab’rik, a mers și mai departe în a le oferi voce copiilor săi. Ea a organizat un „consiliu de administrație” personal și a stabilit că băieții săi vor fi mereu alături de membrii adulți ai familiei. O dată pe săptămână, atunci când ea se concentrează prea mult pe carieră, aceștia pot să își vocifereze drepturile și să o îndemne să organizeze o seară de filme în familie, de exemplu. În asemenea seri, nimic nu se va face pentru serviciu. Calculatoarele, telefoanele și multitasking-ul (realizarea concomitentă a mai multor sarcini) sunt interzise, iar toți membrii familiei privesc filmele alese. Când ar trebui să înceapă să se așeze bebelușii. Sfaturi de urmat. Aranjează escapade de la serviciu împreună cu copiii tăi La fel ca și Dana Spinola, Mary Hamilton, o femeie de 45 de ani, director la compania internațională Accenture, a găsit o modalitate de a învinge sentimentul de vinovăție, cu care se confrunta frecvent generația precedentă de mămici în afaceri. Aceasta și-a stabilit în 2018 trei zile „ale mamei” pentru fiecare dintre cei trei copii ai săi. În acel moment, fiul său Theo a ajuns la vârsta de 4 ani, iar gemenii erau la vârsta de copii mici (1-3 ani). Pentru aceasta, ea își lua câte trei zile de vacanță o dată la trei luni și consacra fiecare din ele celor trei băieți, pe rând. „Ceea ce încercam să fac, era să creez amintiri pentru fiecare dintre ei”, a împărtășit Mary. De ce este periculos să îți bați copiii și cum îi poți disciplina în funcție de vârstă. Modelează-ți timpul Anjali Sud este o doamnă care a condus o echipă de 600 de persoane la compania Vimeo, platformă online de servicii video din New York. În 2018, fiind condusă de Anjali, compania a generat peste 160 de milioane de dolari. Potrivit spuselor afaceristei, în zilele și serile de week-end ea își dedica timpul fiului său Saavan, care s-a născut în noiembrie 2018. În zilele de duminică însă ea își dedica cel puțin câteva ore ei înseși. Soțul ei, Matt, un investitor care lucra zile întregi, iubea să rămână alături de fiul lor duminicile, atunci când Anjali dorea să rămână de una singură, plimbându-se pe străzile din New York, întâlnindu-se cu prietenii sau citind o revistă de știri mondene. „Simt zero vină pentru acest timp pe care mi-l acord mie”. Anjali a mărturisit că acest obicei a ajutat-o să își iubească lucrul foarte intens chiar mai mult decât înainte de a deveni mamă. „Timpul personal m-a ajutat nu doar să fiu mai eficientă în calitate de CEO, dar și să fiu o mamă mai relaxată, fericită și împlinită”, a adăugat ea. Cum să faci față necesităților copiilor, să îl crești frumos și sănătos. Sfaturi de la Urania Cremene. Setează-ți prioritățile Timpul este un lux deosebit pentru mămicile care lucrează. Atunci când era vicepreședintă la The Home Depot, cea mai mare companie de vânzare americană specializată în vânzarea materialelor de construcție și de grădinărit, Stacey Tank a găsit timp și pentru a activa în cinci consilii nonprofit. Care este trucul ei? Ea a inventat o zi de 25 de ore. „Te poți simți că ai câștigat acea oră mitologică, de care mereu duci lipsă prin stabilirea priorităților. Este doar cazul să fii foarte eficientă în lucruri mai puțin importante pentru a investi timpul în lucrurile care contează cu adevărat”, a explicat Stacey. Carierista își planifică minuțios ziua pentru a evita stresul și dublarea lucrului. Pentru a-și alege cu ușurință ținuta, ea realizează frecvent combinații digitale din hainele, bijuteriile și încălțămintea pe care le are. O garderobă atent selectată, în care multe piese se asortează una cu cealaltă, o ajută să fie eficientă atunci când își face bagajele pentru o viitoare călătorie de bussiness. Astfel, evitând pierderea de timp, Stacey reușește să acorde mai multă atenție celor doi fii ai săi fără a se simți vinovată. Ia-ți pauze strategice Multe mame lucrătoare au trecut de sentimentul de vinovăție odată ce au început să își ia pauze strategice. Jane Stevenson, vicepreședintă a firmei de consultanță organizațională Korn Ferry, și-a luat un an de pauză în 2009 de la cariera care avea un deosebit avânt în acel moment pentru a fi mai aproape de copiii săi, Emily care era în clasa a VIII-a și Jonathan care era în clasa a V-a. Întrebată de ce și-a luat această pauză îndelungată, femeia a răspuns că: „Mi s-a zis că la o vârstă anumită copiii încetează să te placă atât de mult, astfel încât am refuzat să pierd această fereastră”. Cu toate acestea, din punct de vedere al carierei, această decizie a fost una înfricoșătoare pentru ea. După ce și-a anunțat plecarea, șeful ei a obligat-o să genereze venituri de un milion de dolari în timp ce va lipsi. După ce și-a asumat răspunderea, odată ce a revenit la serviciu a declarat că a reușit să facă vânzări de 2 milioane de dolari fără a realiza cel puțin un apel de bussiness. Se întâmplă pentru că, potrivit acesteia, munca ei de ani de zile în companie a dat roade. Printre alte beneficii aduse de pauza îndelungată de la serviciu, Jane a menționat că în acel an a reușit să fie responsabilă a comitetului părintesc în clasa lui Jonathan și conducătoarea excursiei de o săptămână pentru clasa lui Emily. „Nu aș renunța la acel an niciodată. A fost cel mai frumos an din viața mea”, a adăugat ea. Desigur, aceste pauze strategice sunt disponibile pentru fiecare mamă. Chiar și o pauză de câteva zile sau săptămâni pentru a ajuta copilul să depășească o criză de dezvoltare ar putea fi extrem de utilă. Sănătate să aveți! Cuvinte cheie: maternitate vinovăție mame care lucrează Sursa foto: indianexpress.com Sursa: wsj.com