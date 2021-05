Multicooker-ul Delimano 18 în 1 face totul în locul vostru!

14:50

Primăria Chisinau a dat start evenimentelor culturale în aer liber cu un concert de jazz la Teatrul Verde. Primul concert in aer liber din acest an a început acum o oră. Şase muzicieni vor interpreta piese renumite de jazz, dar și propriile compoziții. Autoritățile susțin că acest eveniment va fi transformat in unul tradiţional pentru […]