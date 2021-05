O nouă întâlnire între Igor Dodon și Ion Ceban. S-a discutat despre problema lipsei asfaltului cald, necesar pentru reparația străzilor

14:30

Ce să fie? Ipocrizie conștientă sau ignorare manipulatoare? Emițătorul mesajului este prea inteligent ca să nu conștientizeze importanța și impactul factorului geopolitic în scrutinul din această vară. De altfel, la fel cum a fost omniprezent și in prezidențialele din 2020.Trebuie să fim conștienți de faptul că Republica Moldova nu este amplasată pe planeta Martie, că Moldova este parte din toate scenariile geopolitice , atât timp cât are frontiere comune cu un stat membru al UE, cu un stat care are probleme de integritate teritorială, în conflict cu Federația Rusă, dat nici subiectul Transnistrean nu a dispărut din agenda politică a Chișinăului.Contrat celor afirmate de secretarul general al PAS, anume factorul geopolitic va fi decisiv în această luptă pentru putere. Electoratul trebuie informat corect.