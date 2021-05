FLASH // Încă un deputat constatat cu încălcări. ANI va cere confiscarea averii nejustificate

15:20

Noi am fost și rămânem PRO Normalitate, motiv din care nu am trădat, nu am mințit și nu am făcut alianțe împotriva firii, precum obișnuiesc ceilalți. Grupul parlamentar PRO Moldova are o istorie de numai 14 luni, timp în care am devenit singurul partid parlamentar care nu a participat în nicio formă la guvernările din …