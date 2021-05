Exercițiile NATO se extind în Europa pe fondul escaladării rusești și a tensiunilor în creștere între Moscova și Washington

07:30

Sfanta Glicheria a trait in secolul al II-lea, in timpul imparatului Antonin si a guvernatorului Savin. Sfanta Glicheria a fost fiica unui guvernator roman. Dupa moartea tatalui s-a stabilit in cetatea Traianopole din Tracia. Glicheria a fost pusa sa aduca jertfe inaintea idolului lui Zeus. Refuza si la rugaciunile ei un fulger a lovit statuia lui Zeus si a sfaramat-o. Prefectul a poruncit sa fie batuta si aruncata in temnita. Dorea ca Glicheria sa moara prin infometare. Insa, ingerul Domnului se pogora din cer si ii aducea hrana. Temnicerul Laodicius vazand aceasta minune, L-a marturisit pe Hristos in fata prefectului. Pentru aceasta marturisire temnicerului i se va taia capul.