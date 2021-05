Echipa PP „ȘOR” investește masiv în educație: La școala sportivă din Orhei au apărut aparate noi de fitness, iar grădinița din Susleni a suferit o renovare completă | VIDEO

10:00

Banii necesari pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate vor fi transferați Comisiei Electorale Centrale (CEC) în mai multe tranșe. Declarații în acest sens au fost făcute de premierul interimar, Aureliu Ciocoi, în platoul unei emisiuni TV. „Vom merge pe tranșe. Am avut o ședință cu membrii Comisiei Electorale Centrale și am convenit că guvernul nu are […]