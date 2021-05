Cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în România, scutiți de carantină

12:00

Partidul Liberal Democrat din Republica Moldova nu trebuie să participe la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021. De această părere este Vlad Filat, fostul lider al PLDM, care a subliniat că decizia respectivă ar urma să fie discutată în cadrul formațiunii. Potrivit politicianului, PLDM și Platforma DA au purtat negocieri privind crearea unui bloc electoral pentru alegerile parlamentare anticipate, însă acestea au eșuat. „Din partea Platformei DA am văzut multe bâlbâieli. De fapt, au avut loc două întâlniri la Parlament, în biroul lui Igor Munteanu. Din păcate, aceste întâlniri au reprezentat doar un schimb de opinii. După a doua întâlnire, decizia fusese luată. PPDA a propus varianta de a merge pe listele lor. Reprezentarea pe listă, așa cum a ajuns la PLDM, nu putea fi acceptată. E o abordare nu de parteneriat politic, dar de umilire a PLDM-ului. Și colegii au spus foarte clar: ori nu participăm, ori participăm de unii singuri. Odată ce nu s-a reușit crearea acestui bloc electoral cu PPDA, este punctul meu de vedere pe care îl voi expune în cadrul partidului și îl voi argumenta cu cifre și cu experiențe din trecut ca PLDM să nu participe la aceste alegeri. Este un punct de vedere deloc plăcut, dar el reiese din realitate, noi nu trăim din dorințe. Și fie că îmi place sau nu, atunci când vedem alternativa în acest ajun de alegeri, cred că PAS are șanse reale să obțină majoritatea în Parlament și ca să nu ajungem pe urmă să deplângem un procent sau două de voturi irosite, consider că judicios este de a nu participa la alegeri și de a îndemna alegătorii să voteze pentru acest partid”, a declarat Vlad Filat în cadrul unei emisiunii tv. De asemenea, sursa a vorbit și despre plecarea sa din fruntea PLDM, subliniind că a rămas în calitate de membru al Consiliului Național Politic și va continua să ia decizii în cadrul formațiunii. „Este o decizie asumată, eu nu fac parte din categoria celor care pleacă dintr-o funcție cu picioarele înainte. Am capacitatea să i-au decizii de retragere, inclusiv de a face un pas în urmă atunci când situația o impune. Ca să fiu mai explicit probabil, sunt și motive de ordin personal, însă baza acestei decizii este situația politică care s-a creat, la nivel de țară, și în particular, în raport cu mine. Eu nu mi-am dorit ca și în aceste alegeri, la fel ca și în alegerile prezidențiale, să fiu subiect electoral. Nu mi-am dorit ca anumiți politicieni să se folosească de numele meu”, a mai precizat Vlad Filat. Amintim că la sfârșitul lunii aprilie curent, Vlad Filat a renunțat la mandatul de președinte al PLDM, iar interimatul funcției este asigurat de vicepreședintele PLDM, primarul orașului Leova, Alxandru Bujorean. Articolul PLDM, la marginea terenului la alegerile parlamentare din 11 iulie apare prima dată în InfoPrut.