Doritorii de a se vaccina gratuit cu serul Pfizer sunt invitați să vină la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. De care documente ai nevoie

10:30

Reputatele cercetătoare ale Universității Tehnice a Moldovei – Rodica Sturza și Aliona Ghendov-Moşanu, Facultatea Tehnologia Alimentelor, au autorat un capitol dedicat alimentației, nutriției și sănătății din Republica Moldova în volumul „Nutritional and Health Aspects of Food in the Balkans”, ieșit recent de sub tipar la celebra Editură Elsevier. Articolul Un capitol semnat de două cercetătoare de la UTM a apărut într-un volum al celebrei edituri Elsevier apare prima dată în #diez.