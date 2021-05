Varianta indiana a coronavirusului, detectata in 44 de tari. OMS avertizeaza, in timp ce numarul mortilor in India atinge un nou record

Varianta indiana a coronavirusului, detectata in 44 de tari. OMS avertizeaza, in timp ce numarul mortilor in India atinge un nou record

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md