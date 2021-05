Rusia ar menține aproximativ 100 000 de militari în apropierea frontierei cu Ucraina

10:30

Președintele Maia Sandu nu are niciun mesaj prin care să unească oamenii, unica ei retorică la anticipate va fi cea a urii, isterizării, a unui dușman intern și desigur va specula cu toate legăturile pe care le are cu Occidentul, informează Primul.md Declarația a fost făcută de vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, la postul [...] Articolul DECLARAȚIE // Maia Sandu nu are mesaje care să unească oamenii, retorica ei este bazată pe ură și isterizare apare prima dată în Telegraph Moldova.