Tatiana Zatîc despre procurarea vaccinului chinez la suprapreț: o decizie impusă de situație

Inteligența artificială, digitalizarea și inovațiile își fac tot mai mult loc în Republica Moldova și în lume, pandemia doar favorizând acest lucru. În 2019, sectorul IT din Moldova era de circa 390 de milioane de dolari, dintre care mai bine de 280 de milioane erau servicii de export. În ultimii trei ani, cifra s-a dublat, iar creșteri sunt așteptate și în anul 2020, chiar dacă a fost un an pandemic. Sectorul dispune de circa 30 de specialiști în IT și comunicații și mai bine de 15 mii de specialiști doar în IT. Circa 70% din gospodării sunt conectate la internet, dar viteza internetului este una care trebuie îmbunătățită. Mai e de lucru și pe partea de pregătire a cadrelor și capacităților acestora. Declarația a fost făcută de Ana Chirița, director proiecte strategice Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și al Comunicațiilor (ATIC), la dezbaterea „Noua eră digitală și inovațiile: Sprijinul UE pentru Educație, Afaceri și E-Servicii”, organizată de Institutul pentru Reforme și Politici Europene, transmite IPN.