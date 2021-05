ONU ar putea crea o comisie care să investigheze violența poliției în Statele Unite

17:30

În Republica Moldova, clădirilor le revin circa 45% din totalul consumului final de energie pe țară, faţă de 40% înregistrate în UE, dintre care clădirile rezidențiale reprezintă cea mai mare pondere.Prin urmare, consumul de energie al țării noastre ar putea fi redus semnificativ dacă ne-am axa mai mult pe renovările clădirilor.Când vorbim despre eficiența energetică a clădirilor, deseori întâlnim un acronim care nu este ușor de deslușit decât de specialiști, și anume NZEB.Este un acronim englezesc care înseamnăNearly Zero Energy Buildingsau clădiri ale căror consum de energie este aproape egal cu zero. Despre cum funcționează astfel de clădiri, am discutat cu directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Alexandru Ciudin.