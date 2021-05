Trei falsuri despre unionism și unioniști explicate de deputatul Octavian Țîcu

09:10

Cinematograful „CINEPLEX”, din cadrul centrului comercial Shopping Malldova, și-a redeschis ușile pentru publicul larg după un an de inactivitate, informează CURENTUL. În acest context, la cinema pot fi vizionate următoarele filme: Godzilla vs. Kong Legendele se ciocnesc în „Godzilla vs. Kong”, în timp ce acești adversari mitici se întâlnesc într-o bătălie spectaculoasă pentru secole, cu […]