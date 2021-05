Avertismentul OMS: Pandemia de COVID-19 riscă să crească obezitatea în rândul copiilor

13:40

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a introdus la data de 7 mai vaccinul Sinopharm în Lista de utilizare în urgențe (EUL), fiind aprobată utilizarea acestuia la nivel mondial. Vaccinul Sinopharm este produs de Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, filială a China National Biotec Group (CNBG). Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, acordarea autorizației […] Articolul OMS a aprobat urgent vaccinul Sinopharm: Câte doze sunt în R. Moldova apare prima dată în SafeNews.