Batrîncea: Socialiștii nu vor admite repetarea fărădelegilor din stânga Nistrului

Politicianul a declarat că limbajul și declarațiile făcute deseori de liderul Partidului Nostru cad sub incidența Codului Penal.”Vorba este că, indiferent de ce a făcut sau ce nu a făcut Usatîi la viața lui, acest personaj public are imagine de interlop. Nu vorbesc despre crime sau necrime, nu știu ce a făcut. În lumea civilizată contează foarte mult profilul omului care-ți vorbește. Am cunoscut situații în Occident unde de la termenii pe care-i pronunți, omul își face o impresie cam de unde ești, cam din ce parte a politicii ești. Noi avem o problemă în societatea asta, lipsa școlii pe parcursul a 20 de ani a dat fenomenele astea. Ele nu sunt fenomene străine, ele sunt fenomene și dacă ne uităm în urmă, găsim logică, cum a apărut Usatîi. Usatîi este reprezentativ pentru o parte din moldoveni, dar asta nu înseamnă că țara va avea vreo șansă cu ei (Maia Sandu și Renato Usatîi-n.r.).