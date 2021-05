În această săptămână se așteaptă vreme variabilă şi ploi

11:45

Plenul Curții Constituționale a declarat astăzi neconstituționale Hotărârile Parlamentului din 23 aprilie 2021 referitoare la revocarea unui judecător constituțional și la numirea altui judecător, comunică MOLDPRES. Astăzi, magistrații înaltului for au examinat sesizarea depusă de deputații Sergiu Litvinenco și Dinu Plîngău cu privire la controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului privind anularea prin retragere parțială a Hotărârii Parlamentului ...The post Curtea Constituțională a declarat neconstituționale deciziile Legislativului din 23 aprilie first appeared on Radio Orhei.